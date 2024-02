Bevetette Oroszország a rettegett KN-23 ballisztikus rakétát: íme az eredmény

Az elmúlt napok során úgy tűnik legalább kétszer használták az orosz fegyveres erők az Észak-Koreából származó KN-23 ballisztikus rakétát, a találat eredményeiről felvételeket is közzétettek.

Február 15-én ukrán források számoltak be arról, hogy a kijevi régióban vélhetően egy KN-23 ballisztikus rakéta csapódott ukrán területre. A becsapódás helyszínén - amely egy erdő volt - 40 méteres körben letarolta a fákat. A rakéta által hátrahagyott kráter is több méter mély volt.

Information appeared that the ballistic missile that fell in Kyiv region is reportedly a North Korea KN-23 one. All the trees in the 40 meter radius burned down from the impact, Defence Express.Imagine what would happen if it hit a residential building.: BBC Ukraine, https://t.co/JsmI6kqXrJ — Anton (Gerashchenko) February 15, 2024

Massive Russian missile attack on Ukraine this morning. Explosions heard in many Ukrainian cities. There have been hits of civilian infrastructure, according to local authorities.: Bucha mayor. This was created by a shot down Russian missile. pic.twitter.com/atZow3xrhV — Anton (Gerashchenko) February 15, 2024

Ezt követően az orosz WarGonzo csatornát üzemeltető háborús milblogger tett közzé olyan felvételt, amelyen állítólag hasonlóan egy KN-23-as (vagy Iszkander) bevetése látható, a Harkiv megyében található Lipci falu ellen.

russians claim to have destroyed a RM-70 Vampire that was targeting Belgorod with its ~20km range with an Iskander/North Korean missile strike in Lyptsi, Kharkiv OblastLocation: 50.226116, 36.403250 https://t.co/chv77j0vdQ — PJ () February 19, 2024

Utóbbi esetben egy RM-70 rakéta-sorozatvető volt a célpont, ugyanakkor a geolokációk alapján megállapítható: a rakéta mintegy 200 méterre vétette el a célpontot, és a lakóépületek közé csapódott. Nagyon úgy tűnik, hogy a kijevi régióban használt rakéta is célt tévesztett.

Az oroszoknak szállított észak-koreai ballisztikus rakéta képességeiről ebben a cikkünkben foglalkoztunk részletesen:

A címlapkép illusztráció, azon egy Hvaszong-18-as indítása látható. Címlapkép forrása: SOPA Images via Getty Images