Kutyaszorítóban az izraeli miniszterelnök: szavaznak Jeruzsálemben a palesztinok állami önrendelkezéséről

Hétfőn el kellett halasztani egy szavazást az izraeli Knesszetben, amely a palesztin államiság kérdéséről tett volna állásfoglalást. Bár a döntéshozók szinte bizonyosan elutasítják majd a felvetést, a miniszterelnök számára egyáltalán nem mindegy, hogy pontosan milyen arányban születik határozat – számolt be a Jerusalem Post.

Az elmúlt napokban egy újfajta nyomásgyakorlásnak vagyunk tanúi: egy olyan kísérletnek, amely egyoldalúan ránk akarja kényszeríteni egy palesztin állam létrehozását, amely veszélyeztetné Izrael állam létét

– mondta el Benjamin Netanjahu, az izraeli miniszterelnök. Az ország vezetőjének pozíciója alaposan megrendült a tavaly októberi Hamász meglepetésszerű támadását követően, a lakosság döntő többsége a politikai vezetést hibáztatja az eset miatt.

A miniszterelnök igyekszik az iszlamista radikálisok ellen indított katonai hadműveletekkel rendbe hozni a saját megítélését, valamint politikai egységet próbál teremteni maga körül. Ennek része lett volna a palesztin államiságról szóló szavazás is, amely szimbolikusan jelezhette volna az egységet Netanjahu mögött. Az információk szerint azonban néhány képviselő nem volt hajlandó a politikusnak kedvezően szavazni, ezért most az izraeli vezető igyekszik őket is meggyőzni.

Az izraeli miniszterelnök nyomásgyakorlással igyekszik elérni, hogy egységet kovácsoljon maga mögött, leginkább az Izraelt fenyegető veszélyt emeli ki, valamint elmondja, hogy Palesztina államisága egy „nemzetközi diktátum” lenne.

A palesztinok önrendelkezési joga egyre fontosabb kérdés lett a Közel-Keleten az elmúlt hónapokban. A Hamász támadását követően Izrael keményen fellépett a radikális mozgalom ellen, viszont a légicsapások számos civil áldozatot is követeltek a Gázai övezetben. A muszlim országok ennek hatására egyre hangosabban kezdték követelni a megállapodást Izrael és a palesztinok között. Később már a nyugati partnerek is felszólították Jeruzsálemet, hogy próbáljon törekedni a megállapodásra, a harcokat pedig fejezzék be.

A kétállami megoldás kérdése azért is nyomasztja különösen Izraelt, mivel már az Egyesült Államok is a békés rendezés mellett szólalt fel. Ennek oka, hogy a Szaúd-Arábiával tervezett háromoldalú megállapodások feltételeként azt szabták meg Rijádban, hogy Jeruzsálem oldja meg a konfliktust.

A helyzet viszont nehezen megoldható kihívás elé állította a miniszterelnököt: ha elfogadja Palesztina önrendelkezési jogát, akkor a maradék belső támogatottságát veszíti el, viszont, ha nem, akkor a külső szövetségesek fordulnak el tőle.

Abban ennek ellenére sincs vita, hogy a Knesszet nagy többséggel fogja elutasítani a kétállami megoldás lehetőségét.

Címlapkép forrása: Lior Mizrahi/Getty Images