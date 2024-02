Még mindig hangosan szólnak a harci dobok: nem viccelnek Canberrában a haderőfejlesztéssel

Emlékezetes, hogy Ausztrália vezetése 2021-ben úgy fogalmazott, hogy „egyre hangosabban szólnak a harci dobok” a világon. Canberra azóta is komolyan veszi a fenyegetést, 7,2 milliárd dolláros haderőfejlesztési tervet jelentettek be – számolt be a Nikkei Asia.