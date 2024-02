Megszólalt a svéd miniszterelnök: ez lesz a fő téma az Orbán Viktorral való találkozón

Védelmi ipari kérdésekről is egyeztet majd Orbán Viktor magyar és Ulf Kristersson svéd kormányfő utóbbi budapesti látogatása során – írja a svéd politikus közlésére hivatkozva a Reuters. A Gripen vadászbombázók valószínűleg kiemelt téma lesznek majd.

Pénteken várhatóan Magyarországra érkezik Ulf Kristersson svéd kormányfő, Orbán Viktor néhány hete hívta meg skandináv hivatali partnerét.

A tárgyalás a svéd NATO-csatlakozás kapcsán merült fel, a fő téma pedig emellett valószínűleg a védelmi ipar, ezen belül is a Gripen vadászbombázók kérdése lesz.

A honvédelmi minisztériumhoz köthető források korábban arról számoltak be, hogy tervben van még egy új Gripen század beszerzése, illetve a meglévő 14 gép lízingje. A lízingszerződés 2026-ban jár le. Ezen kívül nem kizárt, hogy lesz majd valamilyen tárgyalás arról is, hogy a svédek hogyan tudják a magyar hadiipar termékeivel felszerelni saját haderejüket.

A svédeknek több beszerzés is érdekes lehet: elkezdődött nemrég a Rheinmetall KF41 Lynx gyalogsági harcjárművek gyártása, illetve tervben van egy 8x8-as többcélú harcjármű, valamint egy 155 milliméteres, tüzérségi rendszer fejlesztése is. Ezen kívül Várpalotán nehézlőszereket is fogunk gyártani.

