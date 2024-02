Fontos évfordulókhoz érkezett az orosz–ukrán konfliktus

2014. február 20-ára tehető a Krím félsziget megszállásának kezdete, amely az orosz–ukrán konfliktus első nagyobb eseménye volt. A konfliktus így már egy évtizede zajlik. 2022. február 21-én ismerte el Vlagyimir Putyin a két donbaszi bábállam, a Donyecki Népköztársaság, illetve a Luhanszki Népköztársaság függetlenségét, ami közvetlen előzménye volt a teljeskörű invázió február 24-i elindulásának.

Az amerikai Institute for the Study of War (ISW) védelmi elemzőintézet keddi jelentése emlékeztet, hogy tíz éve, 2014. február 20-án kezdődött el a Krím félszigeten a felségjelzés nélküli orosz katonák – „kis zöld emberkék” – akciója, melynek végeredménye a Krím megszállása, majd Oroszországhoz csatolása lett – ez utóbbit a nemzetközi jog nem ismeri el.

A megszállást megelőzte egy hetekig tartó ukrajnai tüntetéssorozat az oroszbarát ukrán elnökkel, Viktor Janukoviccsal szemben, akit sokan a Kreml emberének tartottak. A kijevi Majdan téren összpontosuló tüntetések ellen a karhatalom brutálisan lépett fel, több ember életét vesztette. A tiltakozások végül eredménnyel jártak: Janukovics elmenekült, majd egy átmeneti kaotikus időszak után demokratikus választásokon Petro Porosenko személyében új államfőt választottak.

A Krímet formálisan 2014. március 18-án csatolták Oroszországhoz.

Moszkva ezzel több nemzetközi egyezményt is megsértett.

1991-ben, a Szovjetunió felbomlásakor ugyanis Moszkva elismerte, hogy a volt tagállamok a tagállami határokon belül független és szuverén országokká válhatnak. 1994-ben pedig megkötötte Kijevvel a Budapesti Memorandumot, melyben újra garantálta Ukrajna területi épségét és szuverenitását.

A Krím megszállása után, 2014. április 12-én tört ki a donbaszi „polgárháború”, amely valójában egy Moszkva által generált félproxyháború volt.

Az orosz erők által támogatott szakadár milíciák el akarták szakítani Donyeck és Luhanszk megyét, az ukrán haderő azonban – szemben a Krímmel – visszavágott, és előbb egy erős, majd egy gyenge intenzitású helyi háború alakult ki.

A szakadár milíciák létrehozták a Donyecki, illetve a Luhanszki Népköztársaságot, amelyeket sokáig Oroszország sem ismert el hivatalosan. Ez 2022. február 21-én, azaz pontosan két éve történt meg, amikor

Vlagyimir Putyin barátsági és közös segítségnyújtási szerződést is kötött a két bábállam vezetőjével.

Erre hivatkozva orosz csapatok hatoltak be a Donbaszba, majd február 24-én Oroszország teljeskörű támadást indított Ukrajna ellen.

Címlapkép: Felségjelzés nélküli orosz katonák a Krím félszigeten, Szimferopolban 2014. március 5-én. NurPhoto/Corbis via Getty Images