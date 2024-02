Joe Biden személyesen fogadta Navalnij családját

A közlemény szerint a kaliforniai találkozón Biden részvétét fejezte ki a családtagoknak, és kifejezte csodálatát Navalnij iránt „kivételes bátorságáért”, valamint a korrupció elleni, illetve a szabad és demokratikus Oroszország érdekében folytatott harcáért.

Today, I met with Yulia and Dasha Navalnaya Aleksey Navalny's loved ones to express my condolences for their devastating loss.Aleksey's legacy of courage will live on in Yulia and Dasha, and the countless people across Russia fighting for democracy and human rights. pic.twitter.com/aiCcgTrws3