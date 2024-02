Még több területet készül annektálni Oroszország: újabb országban robbanhat ki háború

Ghenadie Ciorba ellenzéki politikus azt állítja: a Transznisztriaként is ismert terület vezetése rendkívüli ülést fog tartani február 28-án, mely során döntenek majd arról, hogy kérik felvételüket az Oroszországi Föderációba.

A kérelmet Vlagyimir Putyin orosz elnök várhatóan el is fogja fogadni, az erről szóló bejelentés február 29-én történik majd meg.

A szűk többségben oroszok által lakott, nemzetközileg elismerten Moldovához tartozó Dnyeszter menti terület 1992 óta de facto önálló államként működik, a régióban orosz katonák is állomásoznak. Az ukrajnai háború kezdete óta Moldova vezetése rendszeresen beszél arról, hogy Oroszország támadást indíthat Transznisztria védelmében Moldova ellen, annak ellenére, hogy az orosz haderőnek jelenleg nincs hozzáférése a térséghez. Oroszország pedig azzal kapcsolatosan szólalt fel, hogy úgy látják: Ukrajna készül megtámadni a Dnyeszter menti területet, a NATO parancsára.

A volt szovjet tagköztársaság, Moldova, Európa egyik legszegényebb országa, a kontinens egyik legrosszabbul felszerelt haderejével rendelkezik, de ennek ellenére továbbra is kevés az esélye annak, hogy Oroszország támadást indít ellenük. Ennek a fő oka az, hogy a régióban állomásozó orosz katonák logisztikai utánpótlásában segédkező Ukrajna ellen most épp háborút visel az Oroszországi Föderáció. Így nehéz lenne a Moldova területén tartozó 2000 orosz katona és néhány ezer oroszbarát lázadó háborúját megfelelő mennyiségű hadianyaggal és összfegyvernemi képességgel megtámogatni, főleg, ha Ukrajna is beszáll Moldova oldalán.

Címlapkép forrása: Yoray Liberman/Getty Images