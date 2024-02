Nagyot nőttek Mark Rutte NATO-főtitkári esélyei, de erős vetélytársat kaphat Magyarország szomszédjából

Jens Stoltenberg NATO-főtitkár októberben távozik a szövetség éléről. A norvég politikus valójában már tavaly kitöltötte mandátumát, de még egy évet vállalt, mivel a tagállamok nem tudtak megegyezni a főtitkárjelölt személyében.

Egy amerikai tisztviselő szerint

Joe Biden amerikai elnök erőteljesen támogatja Rutte jelöltségét,

márpedig a NATO messze legnagyobb hatalmaként az Egyesült Államok szava döntő lehet a kérdésben.

Nagy-Britannia és egy francia forrás szerint Emmanuel Macron francia elnök is támogatja Rutte jelöltségét.

Jennifer Jacobs, a Bloomberg újságírója X-oldalán csütörtök délután azt írta, Románia értesítette a NATO-tagállamokat, hogy jelölni tervezi a jelenlegi államfőt, Klaus Iohannist a főtitkári posztra.

Ez megnehezíti a többi szövetséges azon törekvését, hogy Mark Rutte legyen a következő főtitkár

– írta Jacobs.

Scoop: Romania has notified other NATO members that it plans to nominate its president, Klaus Iohannis, as a candidate for NATO secretary general, per . Will complicate other allies effort to install Mark Rutte as the next secretary general. @nat_droz