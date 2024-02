ENSZ-főtitkár: itt az ideje a békének Ukrajna és Oroszország között!

Az ukrajnai háború továbbra is nyílt seb Európa szívében - vélekedett beszédében António Guterres ENSZ-főtitkár a világszervezet Biztonsági Tanácsának (BT) - az ukrajnai háború kitörésének második évfordulója alkalmából - összehívott pénteki ülésén New Yorkban.

"Legfőbb ideje a békének - egy igazságos békének, amely az ENSZ Alapokmányán, a nemzetközi jogon és a Közgyűlés határozatain alapul" - hangsúlyozta a főtitkár az ENSZ beszámolója szerint.

A főtitkár a Biztonsági Tanács tagjai előtt - akik között több miniszter és nagykövet is jelen volt - emlékeztetett az ENSZ minden tagjának szuverén egyenlőségére vonatkozó elvére.

Kijelentette, hogy az ENSZ Alapokmánya szerint a nemzetközi vitákat békés eszközökkel kell rendezni, és minden államnak tartózkodnia kell az erőszakkal való fenyegetéstől vagy annak alkalmazásától bármely más állam területi integritása vagy politikai függetlensége ellen.

Guterres rámutatott mindkét háborúzó fél oldalán civilek szenvednek. Ukrajnában legalább 10 500 civil halt meg és még többen megsebesültek; iskolák, kórházak és más létfontosságú civil infrastruktúra semmisült meg, és több száz város és falu van elzárva az áramszolgáltatástól a brutális télben. Közel négymillió embert űztek el otthonából, és számtalan család, különösen a frontvonalakon, humanitárius segítségre szorul.

"Sok ukrán éli át azt az élő rémálmot, hogy elveszíti gyermekeit. Minden elhurcolt gyermeket újraegyesíteni kell a családjával" - mondta Guterres.

"A háború az oroszországi embereknek is fájdalmat okoz. Fiatal oroszok ezrei halnak meg a frontvonalakon. Az orosz városokra mért csapások által sújtott civilek is szenvednek" - tette hozzá.

A főtitkár mély aggodalmának adott hangot amiatt is, hogy a konfliktus eszkalálódásának és kiterjedésének veszélye "nagyon is valós".

"A háború világszerte mélyíti a geopolitikai szakadékokat. Felerősíti a regionális instabilitást. Szűkíti a más sürgős globális problémák megoldására rendelkezésre álló teret" - mondta.

Beszéde zárásaként Guterres elmondta, hogy Oroszország ukrajnai teljes körű inváziója óta "két évnyi harc, két évnyi szenvedés, két évnyi globális feszültségkeltés és a globális kapcsolatok feszültsége áll mögöttünk".

"Elég volt" - hangsúlyozta, megjegyezve, hogy a Charta megvetése volt a probléma, és a Charta tiszteletben tartása a megoldás.

"Ez azt jelenti, hogy tiszteletben kell tartani Ukrajna szuverenitását, függetlenségét, egységét és területi integritását, nemzetközileg elismert határain belül. Itt az ideje, hogy újra elkötelezzük magunkat a charta mellett és megújítsuk a nemzetközi jog tiszteletben tartását" - mondta.

Ez az út vezet a békéhez és a biztonsághoz - Ukrajnában és az egész világon.

Címlapkép: Antonio Guterres (C) ENSZ-főtitkár beszédet mond az ENSZ Biztonsági Tanácsának Ukrajnáról szóló ülésén az ENSZ New York-i székházában, 2024. február 23-án. Forrása: Fatih Aktas/Anadolu via Getty Images