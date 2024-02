Miért van szüksége Magyarországnak még több Gripen vadászbombázóra?

Orbán Viktor miniszterelnök ma bejelentette Ulf Kristersson svéd kormányfővel való találkozója után: Magyarország 4 új JAS 39C Gripen típusú vadászbombázót vásárol a SAAB-tól. A beszerzés híre nem teljesen újkeletű, sőt, évek óta várható volt: még először még Maróth Gáspár korábbi védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztos beszélt arról 2022-ben, hogy tervben van egy újabb Gripen-század felállítása, ezt ez év decemberében Szalay-Bobrovniczky Kristóf védelmi miniszter is megerősítette. Milyen képességekkel rendelkeznek ezek a gépek és miért van rájuk szükség? Nézzünk meg pár fontos tudnivalót.

Régóta tervezett dolog az újabb Gripen-beszerzés

2001-ben jelentette be még az első Orbán-kormány, hogy Magyarország régi, szovjet vadászbombázóinak lecserélése végett 14 JAS 39 Gripen típusú vadászbombázóval modernizálja a Magyar Honvédség légierejét. A gépek végül lízingre kerültek hazánk légierejébe, az erről szóló szerződéseket jelen állás szerint 2026-ig hosszabbították meg.

Bár időnként fel-fel merült annak ötlete, hogy a JAS 39-eseket sok más országhoz hasonlóan amerikai gyártmányú, ötödik generációs F-35-ös vadászbombázókra kellene lecserélni, a gondolatot – legalább átmenetileg – még Benkő Tibor honvédelmi miniszter idején elvetették, főleg azért, mert a gép beszerzése és fenntartása tetemes költségeket rótt volna a magyar államkasszára.

Maróth Gáspár korábbi védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztos, aki a Benkő Tibor idején magasabb fokozatra kapcsoló haderőfejleszési program kulcsembere volt, 2022-ben bejelentette:

a Gripenek maradnak, a kormány pedig egy új repülőszázadnyi svéd vadászbombázó beszerzését helyezte kilátásba.

Bár Benkő és Maróth az ötödik Orbán-kormányban már nem kaptak érdemi szerepet, Szalay-Bobrovniczky Kristóf jelenlegi védelmi miniszter 2022 decemberében megerősítette: az új Gripen-század beszerzése még mindig tervben van.

Ma Orbán Viktor miniszterelnök 4 JAS 39C Gripen vadászbombázó beszerzését jelentette be Ulf Kristersson svéd kormányfővel való találkozója után. Egy repülőszázad általában 9-14 gépből áll, tehát a mostani beszerzés valószínűleg egy nagyobb vásárlást alapoz majd meg.

Érdemes megjegyezni: a svéd-magyar hadiipari, katonai-eszközbeszerzési együttműködés nem csupán a légi képességekre terjed ki, a Magyar Honvédség 2019 óta használja a SAAB-Bofors Carl Gustaf M4 hátrasiklás nélküli páncéltörő fegyvereit.

Miért kellenek nekünk új vadászbombázók?

Magyarországon 2015 óta nagyszabású haderőreform zajlik: a Magyar Honvédség szinte teljes átfegyverzésének, modern harctéri feltételekhez való igazításának lehetünk szemtanúi. A cél nem csupán a meglévő eszközök cseréje, hanem új képességek, új eszközök beszerzése, a meglévő fegyverarzenál kibővítése, illetve a haderő létszámának növelése.

Magyarország légiereje nem csupán a magyar légteret védi: a magyar Gripenek rendszeresen vesznek részt a NATO égisze alatt más országok légtérvédelmi feladatainak ellátásában.

Vissza-visszatérő „vendégek” a magyar gépek a balti államokban, de a honvédség Gripenjei és pilótái részt vesznek a szlovén és szlovák légtér védelmében is.

Jelenleg 14 Gripennel rendelkezik a Magyar Honvédség légiereje, még négy gép beszerzése főleg abban válik majd előnyünkre, hogy nem keletkezik akkora „űr” hazánk légvédelmi képességeiben, ha négy gép távozik például a Baltic Air Policing misszió keretein belül Litvániába, Észtországba, Lettországba (általában pont 4 gépet szokott kiküldeni a honvédség).

Mit tud egy ilyen gép?

Magyarország eddig is a JAS 39-esek „C” variánsát használta, de azért fontos megjegyezni, hogy az elmúlt 20+ évben számos fejlesztés történt a vadászbombázó képességeit illetően. Legutóbb Magyarország egy átfogó szoftver-upgradet vásárolt a gépekhez, melynek köszönhetően a gépek kompatibilissé váltak modern levegő-föld rakétákkal, légiharc-rakétákkal. Az új, MS20 Block 2 sztenderdnek köszönhetően a Gripenek képessé váltak a nagy hatótávolságú Meteor légiharc-rakéták indítására, az IRIS-T légiharc-rakéták használatára, illetve a GBU-49-es lézerirányítású levegő-föld bomba kezelésére is. Emellett szintugrás történt a gépek kommunikációs rendszereiben, illetve IFF-rendszereiben is, utóbbi a baráti járművek és ellenséges fenyegetések megkülönböztetésében segíti a pilótát.

Lévén vadászbombázó, a Gripenek egyaránt képesek felvenni a harcot légi és szárazföldi célpontokkal, 8 felfüggesztési ponttal és egy 27 milliméteres gépágyúval vannak felszerelve. Maximális sebességük Mach 2, vagyis 2100 kilométer / óra, maximális hatótávolságuk 3200 kilométer. A gép utántölthető a levegőben is, az ehhez szükséges képessége beszerzése is folyamatban van a Magyar Honvédségnél, brazil KC390-es szállítógépek formájában.

A gép tehát kiválóan alkalmas a magyar légtér megvédésére, illetve szükség esetén szárazföldi célpontok semlegesítésére, de egyelőre kevés van belőle. A magyar légierő mellett egyébként a svédek, a brazilok és Dél-Afrika is használ Gripeneket, illetve több ország is érdeklődik a rendszeresítés lehetősége iránt.

Mennyibe kerül?

A fegyverbeszerzési megállapodások szerződései Magyarországon általában nem nyilvánosak, de előfordul, hogy a vételárat közzéteszik tőzsdei jelentéseikben a védelmi ipari vállalatok. Most ez még nem történt meg, így maximum korábbi beszerzések alapján lehet megbecsülni azt, mennyi lehet egy ilyen gép ára.

A teljes Gripen-program árát az EU 1,84 milliárd euróra becsülte csak a svéd légierő számára, a svéd kormány számítása szerint pedig a gépek hadrendben tartása 2042-ig még 5,38 milliárd eurót emészt majd fel jelenlegi árfolyamon. A svéd légierő most összesen 71 Gripent tart hadrendben és 60 új gépet rendeltek.

Az Aerotime nemrég 30 millió dollárra, azaz jelenlegi árfolyamon 10,8 milliárd forintra becsülte egy ilyen gép beszerzési árát, de fontos hangsúlyozni: az ilyen szerződésekben a konkrét vételár mindig a kialkudott feltételektől függ.

A beszerzési ár mellett a gépek fenntartási költsége is fontos szempont: a repülőgépek röpképesen tartásához ugyanis folyamatos karbantartás, korszerűsítés, szakértelem szükséges. Amerikai lapok pár éve a Gripent nevezték meg, mint a NATO-ban rendszeresített, legolcsóbb fenntartási költségekkel működő, modern vadászbombázója, miközben az F-35-ös toronymagasan a legdrágább.

Címlapkép forrása: Barry Batchelor/PA Images via Getty Images