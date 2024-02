Rohamoznak az orosz csapatok Robotinénél, újabb szankciós bombázás indult Moszkvával szemben - Híreink az ukrán frontról pénteken

Portfolio 2024. február 23. 12:14

Nagy erőkkel támadja az orosz haderő a Zaporizzsja megyében található Robotine falut, az orosz katonák be is törtek a település központjába. Amerika újabb szankciókkal készül Oroszország ellen, megtorolva Alekszej Navalnij ellenzéki politikus halálát. Az EU elfogadta a 13. szankciós csomagot is Oroszországgal szemben. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború eseményeivel.