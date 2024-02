Újabb csapást szenvedett Ukrajna és Lengyelország viszonya: ismét incidensbe torkollt a lengyel gazdák tüntetése az ukrán határon

Olekszandr Kubrakov, az Ukrajna újjáépítéséért felelős miniszterhelyettes X-oldalán azt írta, három, repcemagot szállító teherkocsit nyitottak ki ismeretlenek a lengyelországi Dorohusk állomásán, a szállítmány a földre borult. A tehervonat Németországba, Hamburgba szállított volna ukrán agrártermékeket, tehát Lengyelországon csak keresztülhaladt volna.

This morning, unknown persons damaged Ukrainian agricultural products at the Dorohusk (Poland) railway station. Three grain trucks with rapeseed were opened. This is a transit cargo heading to Germany (Hamburg). I will only say that unpunished crimes always return. Whether it pic.twitter.com/yL5CUHRZRP