Végre elárulta Netánjahu, milyen jövőt szán Gázának: részletes tervezet érkezett

Izraelben hónapok óta az egyik legfontosabb kérdés, hogy pontosan hogyan viszonyuljanak a palesztinok kérdéséhez a jövőben. A Hamász ellen indított háború eleje óta számos elképzelés keringett, egyesek a Gázai övezet teljes elfoglalásában gondolkodtak, míg az arab világ nagy része a kétállami megoldást szorgalmazta. Arról kevesebb információ érkezett, hogy Jeruzsálem pontosan hogyan vélekedik a kérdésben, azonban néhány alapelvet azonnal lefektetett. Ezek a Hamász teljes megszüntetéséről, a palesztin radikalizáció visszaszorításáról, valamint az erős felügyeletről szóltak. Részletes kép azonban nem rajzolódott ki Jeruzsálem elképzeléseivel kapcsolatban.

Változást jelent az eddigiekhez képest, hogy Benjamin Netánjahu izraeli miniszterelnök a kabinet elé terjesztette a saját tervét a „Hamász utáni” jövőről.

A javaslat közép- és hosszútávon is részletezi a lépéseket a többségében palesztinok lakta területek sorsát illetően.

Az elképzelés legfontosabb alapelvei hosszútávon nem jelentenek újdonságot: az izraeli hadsereg addig folytatja a háborút, ameddig ténylegesen el nem éri a céljait. Ezekben nem történt változás a korábbiakhoz képest, teljesen felszámolni a radikális iszlamista Hamász és az Iszlám Dzsihád mozgalmakat, minden infrastruktúrájukkal együtt – ebbe beleértve a katonai és a kormányzati elemeket is. Nincs változás abban sem, hogy a túszok hazatérése kiemelkedő prioritással bír az elképzelésben, valamint

az izraeli miniszterelnök szeretné elérni, hogy a Gázai övezetből érkező fenyegetés hosszú időre megszűnjön.

A javaslatban az is szerepel, hogy az izraeli miniszterelnök pontosan milyen intézkedéseket tart szükségesnek, hogy a végső célt elérje: Izrael a Gázai övezet egészén fenntartja az ellenőrzési képességet, amelynek nincs időkorlátbeli akadálya. A lépésre amiatt van szükség, mivel úgy érzékeli, hogy a Hamász fegyveresei a teljes kontroll nélkül újra megerősödnének és veszélyt jelentenének a zsidó államra. Az ország hadereje korábban létrehozott biztonsági övezeteket a palesztinok lakta területeken, ezeket szintén addig tartják fenn, ameddig a legfontosabb célok meg nem valósulnak.

