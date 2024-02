Éppen két éve zajlik a háború, és az idő az oroszoknak dolgozik – Mik a tanulságok, és mi lehet a kiút?

Ma éppen két éve, 2022. február 24-én támadta meg Oroszország Ukrajnát. Ebből az alkalomból külsős szerzőink tekintik át a háború eddigi menetét, a jelenlegi politikai és katonai helyzetet, és arra is választ adnak, „mi a teendő” annak érdekében, hogy pontot lehessen rakni a konfliktus végére.

Két éve indította meg Putyin orosz elnök „különleges hadműveletét” – értsd: a háborút – Ukrajna ellen. Kezdjük a politikai háttér és „eredmények” elemzésével.

1. A politikai helyzet

Vlagyimir Putyin Borisz Jelcin elnök patronálásával került az államfői székbe. Nem ez volt az egyébként – orosz mércével – demokrata Jelcin egyetlen tévedése, de kétségkívül ez volt a legnagyobb. Mentségére szolgáljon, hogy a Nyugat, Barack Obamától Angela Merkelig, ugyanígy bedőlt az egykori(?) KGB-s Putyin színjátékának (szaknyelven maszkirovkájának). Pedig kezdettől fogva látható volt Putyin igazi arca: ahhoz, hogy első alkalommal egy – ugyancsak orosz mércével mérve – tiszta választást megnyerjen, néhány orosz városban fel kellett robbannia néhány lakóépületnek, sok száz áldozatot követelve, hogy azután ezeket a robbantásokat a csecsenekre foghassák, akikkel Jelcin egy többé-kevésbé elfogadható megállapodást kötött, és ezt az ürügyet felhasználva újraindíthassák a háborút ellenük. Azt a háborút, amelyet csak keservesen, óriási áldozatokkal tudtak az oroszok megnyerni, de amely végül is az elnöki székbe röpítette Putyint.

A maszkirovka egy darabig működött.

A Nyugat bevette, hogy a diktatúra kiépítése tulajdonképpen a Jelcin idejében szétzilálódott Oroszország stabilizálása.

És ehhez kellő segítséget is nyújtott az – orosz mércével mérve – barátságos külpolitika, és persze a gazdasági előnyök érdekében a Nyugat megfinanszírozta és technológiával is támogatta Putyin diktatúrájának kiépítését.

Borisz Jelcin elnök és Vlagyimir Putyin miniszterelnök találkozása 1999. december 31-én. Ezen a napon adta át az államfői hatalmat Jelcin Putyinnak. Forrás: kremlin.ru / Wikimedia Commons

Ennyi belefeccölt energia után nehéz volt a kijózanodás. Pedig Putyin már 2007-ben, a müncheni biztonságpolitikai konferencián felfedte valódi szándékait. A 2008-as Georgia (Grúzia) elleni agresszió sem nyitotta fel a Nyugat szemét. Sőt: odáig fajult Putyin-imádatuk, hogy az orosz agresszióért Georgiát hibáztatták – ismerős, ugye?

2014 után kezdődött a változás. Bár sokan szükségesnek tartották kijelenteni, hogy igazából a Krím mindig is orosz volt – ami hazugság –, de ezután már nem lehetett a korábbi politikát folytatni. Mindezen felbátorodva a Nyugat jórészt tétlenül nézte a kelet-ukrajnai hibrid háborút, sőt, egy a müncheni szerződésre erősen hasonlító minszki szerződéstervezettel még megpróbálta menteni a menthetőt: a korábbi, Putyin megbékítését (appeasement) szolgáló politika romjain annak feltámasztását.

Putyin világosan látta mindezt és cselekedett. Evés közben jön meg az étvágy. 2021 végén már az egész európai rendszer felrúgását tűzte ki célul. Mikor erre azért már a Nyugat nem volt hajlandó, elkezdte megvalósítását. Az első nagy falat Ukrajna volt, amelynek megtámadására már régóta készült. Ebben segítette, hogy a Nyugat nagy része – kivéve az Egyesült Államokat – nem akarta elhinni, hogy erre is képes lesz.

Képes volt: most két éve megtámadta Ukrajnát. És itt számította el magát – végzetesen. Legrosszabb rémálmaiban sem gondolta, hogy az ukrán nép védekezni fog, hogy lesz egy karizmatikus vezetője, aki harcba szólítja és vezeti őket, és azt sem, hogy a Nyugat összezár: ami sok, az sok.

Putyin egyetlen stratégiai célját sem érte el.

A NATO nem visszaszorult, hanem kibővült. A Nyugat nem széthúzott, hanem összezárt. És végképp elveszett számára az a lehetőség is, hogy Ukrajna egészét befolyása alá vonja. Ehhez képest kudarc, hogy elfoglalta – valószínűleg jó ideig de facto meg is tartja – annak úgy húsz százalékát: ebben a kalandor vállalkozásban Putyin számára még a siker is kudarc.

Több nyugtalanító jelentéséget is konstatálnunk kell.

A hadszíntéren az oroszok összeszedték magukat, és „kerül, amibe kerül” alapon, korlátozott mértékben, de átvették a kezdeményezést, és kisebb sikereket érnek el.

A Nyugat fáradt. Amerika pedig belső válsággal küzd, ami kihat az Ukrajnának nyújtott támogatásokra is. Az ukrán nép is fárad: ennek jeleként ma már mintegy fele nem utasítja el, hogy a béke érdekében Ukrajna akár területi engedményeket is tegyen. És fárad, egyre idegesebbé válik az ukrán vezetés is. Egyre több olyan jelenséget látunk, hogy több tekintetben elvesztette tisztánlátását, hogy a kudarcokat a vezetés autoriter jellegének erősítésével akarja ellensúlyozni.

Az idő az oroszoknak dolgozik.

2. A katonai helyzet

Az orosz haderő, sokakat meglepve, 2022. február 24-én indította meg a Putyin parancsára elrendelt „különleges katonai műveletet”. A meglepetés érthető, mégpedig több szempontból, hiszen a bevetett orosz erők létszáma elégtelen volt (és ez már az invázió előtt is tisztán látszódott) a feladat méretéhez képest. Jól látható az orosz erők felkészületlenségéből, valamint az első napokban alkalmazott harceljárásaiból, hogy az oroszok valóban különleges műveletre, nem pedig háborúra készültek.

Egy lehengerlő(nek szánt) légi- és rakétacsapás-sorozat után a szárazföldi csapatok több irányból is betörtek Ukrajnába. A légicsapások a statikus célok jelentős részét sikeresen elpusztították, de az invázió megindulása előtt széttelepített légierő, légvédelmi alegységek és szárazföldi csapatok döntő többége intakt módon megúszta az első csapást. Az azóta zsákmányolt orosz harci okmányokból világosan látszik, hogy az orosz szárazföldi csapatoknak harcászati szinten nem jutott idő a harcfeladatok megtervezésére és megszervezésére, valamint nem készültek komoly ukrán ellenállás letörésére.

A Kijevhez közeli hosztomeli repülőtér, ahol a háború első napjainak egyik leghevesebb harcai zajlottak. Forrás: Oleksiі Samsonov / Kyivcity.gov.ua / Wikimedia Commons

Az invázió első időszakában az ukránok lesállások és harcelőőrsök harcával próbálták meg lassítani az előrenyomuló orosz gépesített és páncélos erőket, valamint számos találkozó ütközetre is sor került. Emellett az ukrán haderő harcászati szinten vezetési fölényben is volt, így harcászati szinten sorozatos apró győzelmeket aratott, és folyamatosan „szalámizta le” az előretörő orosz gépesített és páncélos csapatok oszlopait. Az oroszok nem tudtak légi uralmat, csak légi fölényt kialakítani, de ezt sem tudták a saját csapatok támogatására kihasználni, mivel a híradórendszerük akadozása és a vezetési rendszerük alapvető jellege nem tette ezt lehetővé.

A háború első hónapjának tanulsága, hogy az erő-eszköz-fölény birtoklása továbbra is döntő,

hiszen a káoszos körülmények között, rendezetlenül előretörő oroszok erre támaszkodva le tudták küzdeni a jobban szervezett, de alacsonyabb létszámú ukránok ellenállását az első 2-3 napban. Ezt követően viszont a sorozatosan elszenvedett harcászati szintű vereségek, illetve a kedvező terepre (mocsarak, folyók, beépített terület) támaszkodó ukrán védőkkel szemben már nem volt meg az elsöprő erő-eszköz-fölényük, így nem is tudtak sikert elérni.

2022 márciusának közepétől kezdve az oroszok a Donyec-medencébe helyezték át a műveleteik súlyát. Ebben az időszakban zajlott a popasznai csata, a vérbe fulladt bilohorivkai folyami átkelési kísérlet és a liszicsanszk–szeverodonyecki csata. Ezen csaták egységes jellemzője, hogy az oroszok felismerték, hogy nem képesek a nagy mélységű manőver mindenoldalú biztosítását megszervezni, így „rövidebb pórázra fogták” a gépesített és harckocsi-alegységeiket. Ez a póráz pontosan olyan rövid volt, ameddig tűzzel, logisztikával és parancsnoki munkával tudták támogatni a támadást. Először elsöprő tüzérségi csapásokat alkalmaztak, majd jött a tüzérség lőtávolságán belül maradó támadás. Ez ellen az ukránok nem tudtak hatékonyan védekezni, és kénytelenek voltak többször is visszavonulni. A tűz és a manőver összhangján múlik minden szárazföldi művelet sikere. Az oroszok pontosan meg is komponálták ezt, és ez működött is, ha a tervtől nem kellett eltérni. Amint azonban valami változás történt (és lássuk be, a harcmezőn ilyen azért akad bőven), az orosz vezetési rendszer sajátosságai miatt erre lassan reagáltak, így az oroszok sokszor elkerülhető, de annál súlyosabb veszteségek árán értek el sikereket. Mindez odáig vezetett, hogy 2022 nyarára az orosz támadó műveletek lényegében leálltak (Bahmut keleti elővárosainak kivételével).

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a felszabadított Bucsába érkezik 2022. április 4-én. Forrás: Oleksandr Ratushniak / Wikimedia Commons

A 2022 őszi két sikeres ukrán ellentámadás ennek az erő-eszköz-egyensúlybeli aránytalanságnak a kihasználását jelezte. Herszonnál az orosz hídfő mögötti fojtópontokat sikeresen támadva kényszerítették visszavonulásra az oroszokat, míg Harkivnál az erőösszpontosítás sikeres álcázása és az orosz csapatok elégtelen létszáma volt a siker alapja. Harkivnál az ukránok sikeresen valósították meg a klasszikus döntő támadás négy eleméből (betörés, áttörés, siker kifejlesztése, üldözés) az első hármat.

Ekkor már zajlott a bahmuti csata. Ebből a csatából tanultuk meg, hogy az oroszok az alacsonyan képzett, feláldozható emberanyagot a veszteségekkel nem törődve vetik be, hogy szaturálják az ukrán védelmet és kedvező feltételeket teremtsenek a jól képzett Wagner-, VDV- és gárdaalegységeknek, akik aztán a kulcsfeladatokat hajtják végre.

Ekkorra a megmerevedett arcvonalaknak köszönhetően a harci támogató és harci kiszolgáló fegyvernemek és szakcsapatok „utol tudták érni” a műveletek tempóját. Ennek köszönhetően

a történelemben először minden spektrumban érzékelni képes szenzorokkal túltelített harcmező jött létre.

Ennek a harcmezőnek a jellegzetessége, hogy a döntő művelethez szükséges erő-eszköz-fölényt nehéz megteremteni, mivel az ellenség valamely szenzora ki fogja szúrni a csoportosítást, amelyre nagy távolságú precíziós tüzérség, illetve drónok által csapást fognak mérni még annak a harcba vetése előtt. Ennek az ékes példája a 2023 év eleji vuhledari és a 2023 októberi avgyijivkai dandár méretű orosz támadás kudarca, valamint a 2023 nyári ukrán ellentámadás első hetének kudarca is. Az azóta eltelt időszak nem hozott új elemet a hadtudomány szempontjából. A szenzorokkal szaturált harcmezőn nem lehet szakasznál nagyobb csoportosításokat létrehozni, így a tűzzel alaposan megtámogatott gyalogsági kisalegységek öldöklő húsdarálója jellemzi a harctevékenységet.

Bahmut látképe az ostrom idején 2023. április 5-én. Forrás: Dpsu.gov.ua / Wikimedia Commons

Mind az ukrán, mind az orosz katonai szakirodalom egyetért abban, hogy a hagyományos háborút továbbra is a szárazföldi csapatok sikeres tevékenysége dönti el, amelyet minden haderőnemnek támogatnia kell.

Hasonló képességű felek összecsapása esetén („near-peer” konfliktusban) ezen elemek rugalmas, a helyzetek változására gyorsan reagálni képes összhangja elengedhetetlen a sikerhez. Emellett továbbra is elengedhetetlen a szükséges erő-eszköz-fölény létrehozása a sikerhez, hiszen Napóleon régi igazsága még mindig él:

Isten mindig az erősebb zászlóaljak oldalán áll.

Továbbá abban is egyetértenek, hogy az állásharc húsdaráló patthelyzetéből való kilépéshez valahogy el kell tudni nyomni az ellenség szenzorait, hogy a szükséges erő-eszköz-fölényt létre lehessen hozni. Ez utóbbi ennek a háborúnak az egyik új, mindent átható tanulsága.

Mindezek alapján jogosan jelenthetjük ki, hogy

ebben a háborúban minden megváltozott, de a hadviselés jellege nem változott semmit.

3. Что делать – hogyan tovább

Politikailag és stratégiailag Ukrajna már megnyerte ezt a konfliktust.

A hadszíntéren azonban nincs esélye annak, hogy döntő győzelmet arasson.

Erre csak néhány időpillanatban lett volna esély: a konfliktus elején és a herszoni győzelem folyományaként, de ehhez arra lett volna szükség, hogy a Nyugat ne csöpögtesse támogatását – beleértve a fegyverszállításokat és más jellegű katonai segítséget is –, hanem egyszerre, minden lehető fegyverrendszert az ukrán haderő rendelkezésére bocsásson.

Avgyijivka orosz támadás után 2024. január 18-án. Forrás: npu.gov.ua / Wikimedia Commons

A kialakult helyzetben, sajnálatos módon,

be kell látnunk, hogy az ukrán elnök által kitűzött cél, minden megszállt terület felszabadítása, belátható időn belül nem elérhető.

Olyan kompromisszumban kell gondolkodni, amely mindkét háborús fél és szövetségeseik számára is elfogadható. Ennek körvonalait korábban már bemutattuk, itt és most csak vázlatos kifejtésükre van lehetőség.

A teljes ukrán siker nem reális cél, de az sem, hogy az oroszok elérjék maximális célkitűzéseiket. Arra van szükség, hogy mindenki kapjon valamit: az ukránok visszakapják/megtartsák az ellenőrzést Zaporizssja és Herszon felett, az oroszok pedig Luhanszk és Donyeck felett. Mindkét esetben de facto ellenőrzés elismeréséről lehet csak szó, hiszen Zaporizzsja és Herszon – orosz értelmezés szerint – Oroszország része, Donyeck és Luhanszk mindenki más szerint viszont Ukrajna része.

Ukrajna megfelelő biztonsági garanciákat kapjon, és ez nem lehet más, mint a NATO-tagság. Ennek azonba olyannak kell lennie, ami nem jelenti a NATO belesodródását a háborúba. Ehhez mintául szolgálhatnak az NSZK NATO-felvételének körülményei.

Fegyverzetkorlátozás az említett területeken, nemzetközi ellenőrzéssel.

Az Oroszország elleni szankciók fokozatos feloldása, egy új COCOM-rendszer bevezetése

Ukrajna újjáépítésének támogatása, beleértve az ukrán állam demokratikus alapokon történő „újjáépítését” is

Tárgyalások folytatása a végleges rendezésről.

Tudomásul kell vennünk, hogy jó megoldás nem létezik. És azt is, hogy az idő sürget.

A kialakult helyzetben az idő Oroszországnak kedvez.

Nemcsak a hadszíntéren, de az Ukrajnának adott nemzetközi támogatást illetően is, hiszen a Nyugat lassan belefárad a háborúba. Nem is beszélve az ukrán népről.

