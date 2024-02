Friss térkép érkezett: ezért nem lesz sétagalopp az oroszoknak bevenni Csasziv Jart

A tavaly nyári ukrán offenzíva kifulladását követően újra az oroszoknál volt a kezdeményezés, és számos frontszakaszon igyekeznek áttörni a védelmi vonalakat. Az egyik legaktívabb összecsapások Bahmut környékén alakultak ki, amely már régóta az ukrajnai háború kiemelkedő területrésze a felek szempontjából. Tavaly a várostól délre az ukrán csapatok több területet visszafoglaltak, de az előretörés a település határánál megállt.

Újabban ismét az oroszok támadnak aktívabban, ennek eredményeként számottevően előrébb tudták tolni a frontvonalakat.

Az ukránokat érintő tüzérségi lőszerhiány miatt azonban spórolniuk kell a létfontosságú munícióval, ezt kihasználva pedig az orosz alakulatok igyekeznek minél több települést a saját felügyeletük alá vonni. Az elmúlt napokban leginkább Ivaniszkét ostromolják, amelynek a bevétele jelentős előrelépés lehetne a közeli Csasziv Jar város megszerzése felé.

What is the difficulty of the Russian Armed Forces offensive on Chasov Yar?The entry of units of the Russian Armed Forces into n. Although Ivanovskoye (Krasnoye) village provides the opportunity to launch an offensive on Chasov Yar in the future, it will be difficult to pic.twitter.com/KNB5TPoLHF