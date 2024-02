Rég nem voltak ekkora bajban az ukrán erők – Itt van három frontszakasz, ahol beüthet a katasztrófa

Kijev már hónapok óta kongatja a vészharangot azért, mert látványosan elapadni látszanak a nyugati lőszerszállítmányok. Az ukrán stratégia bevett eleme volt, hogy a hullámokban támadó orosz alakulatokat a tüzérséggel őrlik fel, az amerikai kongresszuson belül zajló viták, illetve az európai lőszergyártás fellendülésének döcögős mivolta azonban olyan helyzethez vezetett, amit Moszkva egészen kiválóan használ ki.

A Kreml érzékelte azt, hogy hosszú hónapok után mostanra már valóban kifogyóban van az ukrán lőszerkészlet, erre pedig az orosz stratégia el is kezdett építkezni: azok a folyamatos gyalogsági és páncélosrohamok, amiket Avgyijivkánál láthattunk, azt a célt szolgálták, hogy egyszerűen túlterheljék az ukrán védelmet, akik nem voltak képesek heteken keresztül folyamatosan lőni a megállás nélkül húsdarálóba küldött orosz alakulatokat.

Avgyijivka bevétele után valószínűleg ennek a stratégiának a kiszélesedését láthatjuk, hiszen az oroszok felpörgették a támadásaikat Zaporizzsja megyében, illetve a Donbasz két frontszakaszán is.

A három frontszakasz közül pillanatnyilag Zaporizzsjában áll a legrosszabbul az ukránok szénája. Kijev a tavaly nyári offenzíva során csak néhány kilométerrel tudott délre haladni, az egymás mögött sorakozó árokrendszerekből álló Szurovikin vonalat azonban csak behorpasztották, az áttöréshez közel sem kerültek.

Ennek az offenzívának az egyetlen látható eredménye az Orihiv városától közvetlenül délre fekvő falu, Robine visszafoglalása volt. A kis település megszerzéséért heteken keresztül harcoltak az ukránok, időközben pedig kellemetlen, ha mértékében nem is kirívóan súlyos hadianyag-veszteségeket szenvedtek el.

Február 18-19-én aztán az oroszok délről és nyugatról is támadást indítottak a falu ellen, az első rohamok pedig azonnal arra kényszerítették az ukrán védőket, hogy feladják a városon kívül húzódó védelmi vonalakat. Az oroszok ezt követően betörtek a faluba is, az ukránok ekkor azonban még vissza tudták szorítani őket. Csütörtökön aztán újabb roham indult, mely aránylag megbízható orosz források szerint ismét elérte a faluközpontot.

Bár az orosz előretöréssel kapcsolatos információk nem mindig megbízhatóak, ráadásul gyakran több napos késésben is vannak a valós idejű eseményekhez képest, nem lehet kizárni azt, hogy a hét végére Moszkva kezére kerül az apró falu.

Az orosz kommunikáció azt állítja, hogy ezen a frontszakaszon csak a frontvonal „kiegyenesítése” a céljuk, ráadásul Orihiv környékén az ukránok is kiépítették a mélységi védelmet, de az, hogy a fontos közlekedési csomópontban fekvő várost meg fogják támadni az oroszok egyáltalán nem lenne meglepő.

Vuhledár akkor vált ismertté, amikor az orosz csapatok egymás után több alkalommal libasorban nekiterelték a kisvárosnak az ukrán tüzérség számára eszményi célpontot nyújtó páncélosokat, rendkívül kellemetlen veszteségeket elszenvedve.

Bár első ránézésre a Donyeck megye nyugati felében fekvő település stratégiai fontossága megkérdőjelezhető, egy kulcstényező mégis közrejátszik abban, hogy az oroszok mégis kiemelt célpontként tekintenek rá.

Vuhledár lényegében azért jött létre, hogy az onnan északkeletre, kevesebb mint egy kilométerre fekvő szénbánya lakosságának otthont adjon,

a szénbánya közepére összehordott földhalom nagyjából 300 méteres magasságával valódi hegyként emelkedik ki az egyébként sík terepből.

Ezt a tulajdonságot az ukránok ki is használják a környező terület szemmel tartására.

Maga a város ugyanakkor jóval nehezebb környezetet jelent a támadó alakulatoknak. Míg Robotine a szó szoros értelemben egy falu, földszintes házakkal és a köztük elhúzódó földekkel, addig az alapterületében hasonló méretű Vuhledár egy rövid idő alatt felhúzott paneltenger.

The 58th Motorized Brigade repelled a large Russian mechanized attack north of the village of Shevchenko in the Vuhledar direction. In total 3 tanks, numerous BMP's/MT-LB's and infantry were destroyed. pic.twitter.com/VXAJLqC8NF