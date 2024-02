Ukrán dróntámadás után lángokban állt az orosz acélüzem

Tűz ütött ki az NLMK orosz acélgyártó új üzemében – közölte a regionális kormányzó szombaton, az ukrajnai orosz invázió második évfordulóján a Reuters szerint.

Az előzetes adatok szerint a Novolipetsk Steel üzemében keletkezett tüzet drón okozta - írta Igor Artamonov lipcsei területi kormányzó a Telegram üzenetküldő alkalmazáson, Ukrajna említése nélkül.

A közösségi médiában közzétett videón robbanás látható, nagy narancssárga lángok világítják be az éjszakai égboltot.

Lipetsk. Unknown UAVs attacked a local metallurgical plant Novolipetsk Iron and Steel Works (NLMK) is the largest enterprise in the Russian Federation and the 17th largest in the world. The plant's products are used in strategically important industries. Steel and alloys from https://t.co/qB3nMFrcCw