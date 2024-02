Ez már igazán súlyos: mi lesz, ha tényleg börtönbe küldik az embert, aki Amerika következő elnöke lehet?

Donald Trump ellen jelenleg közel száz vádpontban van folyamatban négy büntetőeljárás az Egyesült Államok különböző bíróságain. Ezen kívül pedig két Trumpot érintő polgári perben már született ítélet, akinek ezáltal összesen több százmillió dolláros bírságot kell kifizetnie. Bár a büntetőperek még évekig is elhúzódhatnak jogerős ítélet nélkül, azok fejleményei jelentősen befolyásolhatják a november eleji választások kimenetelét. A volt elnök korábban azt ígérte, hogy a börtönből is folytatná a választási kampányt, még akkor is, ha rengeteg jogi kérdőjel van akörül, hogy egyáltalán lehet-e egy elítélt az Egyesült Államok főparancsnoka. Összeszedtük, milyen bírósági ügyek miatt aggódhat Trump, és ezek hogyan befolyásolhatják a megválasztását.

Donald Trumpot 2016 novemberében választották meg az Egyesült Államok elnökévé, így 2017 és 2021 januárja között foglalhatta el az Ovális Irodát „a szabad világ vezetőjeként”. A republikánus politikus hosszadalmas jogi kálváriája már hivatali ideje alatt elkezdődött: történelmi rekord ugyanis, hogy kétszer is alkotmányos vádeljárás (impeachment) indult ellene a demokrata többségű képviselőházban, hogy eltávolítsák a tisztségéről.

Trumpot 2019-ben hatalommal való visszaélés és az igazságszolgáltatás akadályozása, majd 2021-ben lázadás szítása miatt vonták közjogi felelősségre a Capitolium január 6-i ostromával összefüggésben. A volt ingatlanmogul előtt csupán két korábbi elnök, Andrew Johnson és Bill Clinton ellen zajlott elmozdítási kísérlet 1868-ban, illetve 1998-ban. Ám ahogy ezekben, úgy a Trump ellen indult eljárás során sem állapította meg a szenátus az államfő bűnösségét, így egyikőjük sem került eltávolításra az elnöki pozícióból.

Több mint fél milliárd dollárnyi bírság

Csakhogy Trumpnak az első közjogi felelősségre vonása közben nemcsak egy, hanem kettő polgári perirat benyújtása miatt is aggódnia kellett: mindkét ügy 2019-ben kezdődött, és az elmúlt hetek során született, egyelőre nem jogerős ítéletek busás összegek megfizetésére kötelezik a politikust.

E. Jean Carroll megérkezik a Donald Trump volt elnök elleni polgári perére a manhattani szövetségi bíróságra 2023. május 8-án New Yorkban. Forrás: Stephanie Keith/Getty Images

E. Jean Carroll rágalmazásért perelte be Trumpot, miután a volt elnök azt állította, hogy Carroll nem mond igazat arról, hogy 1996-ban megerőszakolta volna. A két részre bontott eljárásban egyrészt 5 millió dollár kárpótlás megfizetésére kötelezték Trumpot szexuális zaklatásért és rágalmazásért , a második ítélet értelmében pedig 65 millió dollár illeti meg E. Jean Carrollt büntető kártérítésként , valamint további 18,3 millió dollár a róla elhangzott valótlanságok miatti kompenzációként. Trump fellebbezett, mivel a dolgok jelenlegi állása szerint összesen 88,3 millió dollárt kell fizetnie a korábban újságíróként dolgozó nőnek, akit az ítélet szerint zaklatott, majd rágalmazott.

rágalmazásért perelte be Trumpot, miután a volt elnök azt állította, hogy Carroll nem mond igazat arról, hogy 1996-ban megerőszakolta volna. A két részre bontott eljárásban egyrészt , a második ítélet értelmében pedig , valamint további Trump fellebbezett, mivel a dolgok jelenlegi állása szerint Emellett Letitia James, New York állam főügyésze is vizsgálatot indított a volt elnök ellen üzleti csalás miatt, mivel Trump vállalkozásai szándékosan túlbecsülhették vagyonukat a kedvezőbb hitelfeltételek reményében. A múlt héten a bíróság kimondta, hogy Trump cégei mintegy 2,2 milliárd dollárnyi összeget hamisan mutattak ki, továbbá eltiltotta Trumpot attól, hogy a következő három évben New York államban vezető beosztást töltsön be vállalatnál vagy jogi entitásnál; emellett az ügyben érintett fiait is eltiltja ettől két évre, illetve fejenként több mint 4 millió dollár megfizetésére kötelezi őket. A volt elnök ebben az ügyben is fellebbezni fog, a rá kiszabott pénzbüntetés összege a kamatokkal együtt pedig a 450 millió dollárt is meghaladhatja.



Donald Trump republikánus elnökjelölt beszédet tart, miközben fiai, Donald Trump Jr. és Eric Trump körbeveszik egy hotelben tartott választási esti partin 2016. február 23-án Las Vegasban, Nevadában. Forrás: Ethan Miller/Getty Images

Trumpot ezek a bírságok valószínűleg nem fogják tönkretenni, de méretes lyukat vághatnak a zsebében: a politikus nettó vagyonát 2,6 milliárd dollárra becsülik, a pénzbüntetések folyósítása tehát körülbelül ötödét tenné ki ennek. Ráadásul 2023-ban úgy nyilatkozott, hogy több mint 400 millió dollárja van készpénzben, ám ez nem bizonyított. Egy másik kérdés, hogy az ex-elnöknek hozzá kell-e nyúlnia az ingatlanportfóliójához, hiszen a pénze nagy részét abban tartja. Ez a lépés ugyanakkor valószínűleg megalázó lenne a tehetősségével örömest kérkedő Trump számára.

Bár az ítéletek még fellebbezésre várnak, Trumpnak így is le kell tennie a bíróság elé az egyes büntetések összegeit, amire két opciója van: vagy egyben kifizeti őket, vagy egy kisebb összeget letétbe helyezve fellebbviteli kötvényért folyamodhat plusz fedezettel és kamatokkal – mondjuk emiatt támadhatnak nehézségei, miután kimondták, hogy megkárosította a hitelezőit.

mindenesetre A szerinte ellehetlenítési céllal indult, igazságtalan bírósági eljárások apropóján Trump serény adománygyűjtést folytat,

ezzel is ösztökélve a támogatóit, és nem utolsó sorban hasznot húzva azok lojalitásából. Ezzel szemben a számok azt mutatják, hogy Bidennek egyelőre jobban megy a pénzszerzés, ráadásul Trump kampányszervezetei tavaly többet költöttek, mint amennyit gyűjtöttek (összesen 210 millió dollár folyt be, miközben nagyjából 200 millió dollárt kalapoztak össze). Összességében azonban a korábbi évek erős adománygyűjtéseinek köszönhetően a republikánus elnökjelölt kampánya még mindig többlettel lépett be a 2024-es évbe.

Noha megoszlanak a jogi szakvélemények, Trump a kampányadományokat nem feltétlen tudja törvényes módon a kiszabott bírságok kifizetésére költeni, mivel egy szövetségi törvény megtiltja, hogy a jelöltek személyes célra fordítsák az adományaikat. Más kérdés, hogy egyébként a republikánus elnökjelölt ügyvédi kiadásait nagyrészt a kampánya fedezi– aminek szintén kérdéses a jogszerűsége, de a Szövetségi Választási Bizottság (FEC) szabályzata nem egyértelmű e tekintetben. A bizottság adatai szerint egyébként Trump "Mentsük meg Amerikát" (Save America) és "Tegyük ismét naggyá Amerikát" (Make America Great Again) nevű kampányszervezetei által finanszírozott ügyvédi kiadások a 2023-as évben meghaladták az 50 millió dollárt.

91 vádpont négy ügyben

Trump ügyvédeire a polgári eljárásokon túl négy büntetőperben is szükség van, bár a négy ügy eléggé eltérő súllyal bírhat a republikánus politikus jövőjét illetően. Egy részükben a cégbirodalma is szerepet játszik, valamint egy olyan általa benyújtott fellebbezés is tovább bonyolítja a helyzetet, amelyben azt állítja, hogy volt elnökként mentelmi joggal rendelkezik, ezért nem vonható felelősségre.

A felnőttfilmes Stormy Daniels hallgatási pénze miatt zajló eljárásban azzal vádolják Trumpot New York államban, hogy a könyvelését meghamisítva, jogi kiadások néven papírozta le azt a 130 ezer dollárt, amit a 2016-os választások előtt azért fizetett a Danielsnek, hogy titokban tartsa állítólagos viszonyukat. Ugyanebből a megfontolásból Trump ügyvédje, Michael Cohen további 150 ezer dollár kifizetését intézte egy másik nőnek titoktartásért cserébe, Cohen maga pedig mindezért cserébe 420 ezer dollárt kapott Trumptól több összegben. 34 pontban emeltek vádat a New York-i kampányfinanszírozási szabályok megszegése miatt, és mindegyik után négy év szabadságvesztés a legsúlyosabb kiszabható büntetés. Szakértők szerint azonban nem valószínű, hogy ebben az ügyben börtönt kapna a magát ártatlannak valló elnök, a legtöbben pénzbüntetésre számítanak. Noha bármennyire is igyekeztek elhalasztani Trump ügyvédei az előválasztási kampányra és a többi folyamatban lévő büntetőperre hivatkozva, ez lesz Trump első büntetőtárgyalása bő egy hónap múlva, az első bírósági alkalmat ugyanis március 25-re írták ki.

Trump-párti támogatók megrohamozzák a Capitoliumot egy Donald Trump elnök részvételével tartott gyűlést követően 2021. január 6-án Washingtonban. Forrás: Samuel Corum/Getty Images

Trump második, egyben az előzőnél súlyosabb büntetőpere a 2020-as elnökválasztással és a 2021. január 6-i zavargással függ össze: a szövetségi ügyészség Jack Smith vezetésével azért helyezte vád alá, mert nyomást gyakorolt a választási tisztviselőkre az eredmények megváltoztatása érdekében, hazugságokat terjesztett választási csalásról, és megpróbálta kihasználni a Capitolium ostromát, hogy hatalmon maradjon és késleltesse a demokrata ellenfele, Joe Biden győzelmének hitelesítését. Négy pontban emeltek vádat ellene, többek között az Egyesült Államok megtévesztésére irányuló és az állampolgárok jogai elleni összeesküvés miatt, illetve tisztségviselő akadályoztatása okán, amelyekért egyenként több év letöltendő börtön is kiszabható. A tárgyalást azonban határozatlan időre elhalasztották , miután a volt elnök ügyvédei a Legfelsőbb Bírósághoz fordultak : azt kérik, hogy a testület függessze fel azt korábbi a bírói döntést, mely szerint Trump mindennapi állampolgárként cselekedett a kérdéses időszakban, ezért nincs mentessége. Azzal érvelnek, hogy elnöki jogkörben hajtotta végre az említett tetteit, ezért mentelmi joggal bír , és jogtalanul indítottak eljárást ellene. A Legfelsőbb Bíróság előtt három lehetőség áll : ha elutasítja a felfüggesztést , azzal helyben hagyja az alsóbb szintű határozatot Trump felelősségre vonhatóságáról, és folytatódhat a per; emellett a testület befogadhatja és sürgősen tárgyalhatja is az indítványt; de úgy is dönthet, hogy megvizsgálják a kérelmet, de nem siettetik a dolgot, emiatt pedig a tárgyalás akár a választás utánra is tolódhat .

vezetésével azért helyezte vád alá, mert és késleltesse a demokrata ellenfele, Joe Biden győzelmének hitelesítését. Négy pontban emeltek vádat ellene, többek között az Egyesült Államok megtévesztésére irányuló és az állampolgárok jogai elleni összeesküvés miatt, illetve tisztségviselő akadályoztatása okán, amelyekért egyenként több év letöltendő börtön is kiszabható. : azt kérik, hogy a testület függessze fel azt korábbi a bírói döntést, mely szerint Trump mindennapi állampolgárként cselekedett a kérdéses időszakban, ezért nincs mentessége. , és jogtalanul indítottak eljárást ellene. : Az ügyész tehát Trump taktikájával szöges ellentétben azt szeretné, hogy a Legfelsőbb Bíróság be se fogadja, vagy rövid mérlegelés után utasítsa el Trump immunitási kérvényét, hiszen annak tisztázásáig nem tűzhető ki az első tárgyalás új időpontja.

A harmadik bírósági ügy ugyanúgy a 2020-as választásokkal kapcsolatos, viszont nem szövetségi szinten, hanem Georgia államban indították. Trump 18 társával együtt ül a vádlottak padján – akik közül négyen vallották magukat bűnösnek – szintén a választási eredmény megváltoztatására tett kísérletük, pontosabban bűnszövetségben elkövetett zsarolás miatt. (Emlékezetes az a kiszivárgott telefonbeszélgetés, amely során a volt elnök arra kéri Georgia vezető választási tisztviselőjét, hogy "találjon neki 11780 szavazatot"). Trumpot, aki ártatlannak mondta magát, 13 pontban helyezték vád alá, és több éves letöltendő börtönbüntetés is várhat rá. Viszont Trump egyik gyanúsított társa a vádat képviselő kerületi ügyész, Fani Willis felmentését kezdeményezte, miután kiderült, hogy Willis az ügyön dolgozó egyik kollégájával romantikus viszonyt ápolt. Bár nem sokan fogadnak a halogatási célt is szolgáló felmentési kísérlet sikerességére, amíg nem járnak a végére a következő napokban, addig az ügyésznő által javasolt nyári tárgyalási időpont is egyre lehetetlenebbé válik.

Donald Trump volt amerikai elnök Mar-a-Lagó-i birtoka a floridai Palm Beachen 2022. szeptember 14-én. Forrás: Joe Raedle/Getty Images

A negyedik ügy, mely Trump első szövetségi bűnvád alá helyezése volt tavaly nyáron, szintén Jack Smith különleges ügyészhez köthető, és a floridai Trump-villában tárolt titkosított dokumentumokkal összefüggésben indult. Nem elég, hogy miután lejárt az elnöki mandátuma, Trump Mar-a-Lagó-i ingatlan területén bizalmas anyagokat, köztük katonai és atomtitkokat is találtak, de azzal is vádolják a politikust, hogy akadályozta a bizonyítékok FBI általi megszerzését és megpróbálta megsemmisíteni azokat. Trumpnak összesen 40 váddal kell szembenéznie, a legsúlyosabbak pedig 20 évig terjedő börtönbüntetést vonhatnak maguk után. Előzetesen május 20-ra írták ki a tárgyalás kezdetét, de ez valószínűleg el lesz napolva. Friss fejlemény ennek tetejébe, hogy Trump indítványozta a vádak megsemmisítését többek közt az elnök mentelmi jogára és az ügyész jogtalan kinevezésére hivatkozva, ami tovább növeli a halasztás esélyét.

Így védekezik Trump

Láthatjuk tehát, hogy Donald Trump előtt továbbra is tetemes jogi kihívások állnak a novemberi választások előtt.

Az ügyvédei elsősorban az időhúzásra játsszanak,

ami nem meglepő, hiszen a választási kampány lezárulta előtt minimálisra akarják csökkenteni a bírósági ügyek politikai kockázatait. Az exelnök feltehetően először a Stormy Danielsnek fizetett hallgatási pénz miatti ítélet meghozatalát választaná, ha válogathatna az ügyek közt: ebben számíthat a legkevésbé súlyos büntetésre, ezáltal az amerikai közvélemény is könnyebben nézné el neki, ha csak egy újabb pénzbírságot adnak hozzá a bűnlajstromához. Azonban a többi említett büntetőügyben valószínűleg nehezebb lesz megúsznia ennyivel.

Mindeközben a volt elnök évek óta kitart amellett, hogy a számos jogi eljárás csak boszorkányüldözés, és

az ellenlábasai és a demokrata elit így akarja elhallgattatni és beavatkozni a választási kampányába, hogy megakadályozzák az újabb elnökségét.

Trump egyik ügyvédje a New York-i üzleti csalás ügyében pár nappal ezelőtt hozott ítéletre a következőképp reagált a közösségi médiában:

Ez az ítélet nyilvánvaló igazságtalanság – teljesen világosan. Ez egy többéves, politikailag gerjesztett boszorkányüldözés csúcspontja, amelynek célja az volt, hogy "megbuktassák Donald Trumpot".

This verdict is a manifest injustice - plain and simple. It is the culmination of a multi-year, politically fueled witch hunt that was designed to {:url} — Alina (Habba) February 16, 2024

A volt elnök számára azonban kihívást jelenthet, hogy teljes erőbedobással vegyen részt a kampányban és egyszerre jelen legyen valamennyi bírósági tárgyalásán. Erről Trump azt nyilatkozta pár napja a New York-i bíróságon, hogy valahogy meg fogják oldani.

"Napközben itt leszek, éjszaka pedig kampányolni fogok. Megtiszteltetés számomra, hogy nap mint nap itt ülhetek egy olyan ügyben, amelyről mindenki azt mondja, hogy a legnagyobb jogtudósok szerint még csak nem is bűncselekmény."

– fejtette ki a volt elnök.

Ezzel a helyzettel nem számoltak az alapító atyák

Trump büntetőeljárásai miatt rengeteg létfontosságú és jogi precedens nélküli kérdés merült fel az újbóli elnökségét illetően. Ezek szemernyi részleteket is érintenek, de olyan lényeges témákat is felvetnek, hogy lehetséges-e, hogy a börtönből kelljen irányítania az országot vagy megkegyelmezhetne-e magának. Bármi is történjen, a republikánusok várható jelöltje már megnyugtatta választóit, megígérve, hogy

ha rajta múlik, még a börtönből is folytatja a kampányolást.

Nézzük azonban ezeket a megválaszolásra váró kérdéseket:

Ha elítélik Trumpot, még akkor is lehet belőle elnök?

Igen. Talán ez tűnik ez a legegyszerűbb kérdésnek, ugyanis az amerikai alkotmányban az elnökre vonatkozóan nincs semmilyen korlátozás büntetlen előélet vagy erkölcsiség tekintetében. Az alkotmány annyit ír elő, hogy az elnöknek el kell múlnia 35 évesnek, született egyesült államokbeli állampolgárnak kell lennie, és a jelöltség előtt 14 évig az USA-ban kell laknia. Egyes amerikai tagállamokban ugyanakkor tilos, hogy elítélt bűnözők állami és helyi tisztségekért induljanak, de ezek az állami törvények nem vonatkoznak a szövetségi hivatalokra.

Ehhez a problémakörhöz tartozik egy éppen a szövetségi Legfelsőbb Bíróság előtt lévő ügy: decemberben a Colorado állambeli legfelsőbb bíróság úgy döntött, hogy Trumpot el kell távolítani a coloradói szavazólapokról, mivel alkalmatlan az elnökségre az alkotmány XIV. kiegészítése alapján, amely eltiltja a lázadásban résztvevőket a szövetségi hivatalviseléstől.

Úgy tűnik azonban, hogy a szövetségi főbírák valószínűleg nem fogják helybenhagyni a coloradói ítéletet, mert alkotmányos krízist szülhetne, ha minden tagállamnak joga lenne egyoldalúan, felhatalmazás nélkül diszkvalifikálni egyes jelölteket szövetségi hivatalokra. A legfőbb bírói grémium még nem hozott döntést az ügyben, amit tűkön ülve vár az amerikai közvélemény. Bár számos más államban elbuktak az eltávolítási kísérletek, a Maine-i választásokért felelős tisztviselő szintén kizárta Trumpot, amit szintén felülírhat a washingtoni Legfelsőbb Bíróság határozata.

Tüntetők demonstrálnak az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága előtt 2024. február 8-án Washingtonban. "Trump áruló" - olvasható a transzparensen. Forrás: Julia Nikhinson/Getty Images

Ha a bíróság nem engedélyezi Trump levételét a szavazócéduláról, akkor a XIV. kiegészítés alapján a volt elnök lázadás miatt történő kizárásáról a Kongresszusnak kellene kétharmados többséggel szavaznia, ennek a sikeréhez azonban rengeteg republikánusra is szükség lenne, akik szembeszállnának az exelnökkel. De a törvényhozók egy olyan általánosabb javaslatot is elfogadhatnak, ami bizonyos bűncselekmények elkövetése esetén automatikusan alkalmatlanná tesz valakit a hivatalra, de ilyen szabályozás jelenleg nincs érvényben.

Egy harvardi professzor úgy magyarázta ezt a New York Timesnak, hogy

"Az, hogy Trumpot bíróság elé állítják-e, elítélik-e, felmentik-e, vagy sem, az egy külön kérdés attól, hogy kizárják-e."

Így az, hogy bármelyik ügyben elítélik vagy felmentik Trumpot, nem von maga után kizárást automatikusan, de nem is lehetetleníti el azt, csupán plusz bizonyítékként szolgálhat Trump alkalmatlanságára vagy alkalmasságára.

Egyébként nem Trump lenne az első jelölt, aki a börtönből kampányol az elnökségért: többek közt 1920-ban a szocialista Eugene V. Debs például közel egymillió szavazatot szerzett az elnökválasztáson, miközben börtönben ült az I. világháború alatt bevezetett hadikötelezettség elleni felszólalásai miatt.

Mi történik, ha Trump börtönbe kerül, és megválasztják utána?

Nem tudjuk, ugyanis a volt elnök esete egy dologban jelentősen különbözik Eugene V. Debsétől: Trumpnak bőven van esélye a győzelemre. Alapvetően semmilyen törvényi akadálya nincs annak, hogy Trumpot elítéltként is beiktassák és hivatalba lépjen, de a XX. alkotmánykiegészítés értelmében, ha a megválasztott elnök nem tudja betölteni a pozícióját, akkor a megválasztott alelnök veszi át a tisztségét.

Az alkotmányjogi kérdés az, hogy a letöltendő szabadságvesztés felér-e az elnök akadályoztatottságával, hogy ellássa a tisztségét.

Az amerikai alkotmány XX. kiegészítésének 3. szakasza



Ha a megválasztott elnök hivatali idejének megjelölt kezdetére meghalna, a megválasztott alelnök lesz az elnök. Ha erre az időre nem választották volna meg az elnököt, vagy a megválasztott elnök valamilyen ok miatt nem töltheti be hivatalát, a megválasztott alelnök látja el az elnöki jogkört mindaddig, míg az elnök hivatalba nem léphet; ha valamilyen okból sem a megválasztott elnök, sem a megválasztott alelnök nem veheti át a hivatalát, a Kongresszus törvény útján rendelkezhet az elnöki hivatal ideiglenes betöltéséről, vagy meghatározhatja azt a módot, mellyel az elnöki hivatalt ellátó személyt megválasztják, amíg az elnök vagy az alelnök hivatalba nem léphet.

Mint már említettük, a hallgatási pénzzel kapcsolatos ügyben valószínűtlen, hogy Trump börtönt kapna, a többiben inkább előfordulhat, hogy szabadságvesztésre ítélik. A két szövetségi és a georgiai állami büntetőeljárás azonban a mostani előrehaladásuk tekintetében kétséges, hogy lezárulna a választásokig (főleg, ha Trump ügyvédein múlik), ezért egyre kisebb esély van arra a forgatókönyvre, hogy a volt elnököt elítéljék a választás előtt.

Mi történik, ha Trump fellebbezik az ítélet ellen?

A republikánus politikus alighanem fellebbezést fog benyújtani egy esetleges börtönbüntetés ellen, ezután pedig a bírók meglátásán múlna, hogy a fellebbezés ideje alatt szabadlábon maradhat-e. A választási eredmény megváltoztatása és a titkosított dokumentumok kezelése miatt indult szövetségi eljárásokban Trump bármilyen hosszúságú letöltendő esetén van esélye a fellebbezésre szabadlábon maradva, a georgiai büntetőper esetén ez viszont nem ilyen egyszerű:

ha georgiában több, mint 5 év börtönbüntetést rónak ki Trumpra elsőfokon, akkor nincs kibúvója, muszáj bevonulnia a fellebbezés idejére is.

Mind tagállami, mind szövetségi szinten a szabadlábon történő védekezésről való bírói mérlegelést befolyásolja a fellebbezés megalapozottsága, illetve hogy az illető elmenekülhet-e vagy veszélyt jelenthet-e másokra. Emiatt a bíróság olyan feltételeket – például utazási korlátozást – is előírhat, amelyek ezek megakadályozására irányulnak. Viszont a bíróság nem veszi figyelembe, hogy Trump épp az elnökségért kampányol vagy már meg is választották elnöknek, ezt az egyik bíró már ki is hangsúlyozta.

Jack Smith különleges ügyész érkezik, hogy beszámoljon a Donald Trump volt amerikai elnök elleni, négy bűncselekményt tartalmazó, nemrég nyilvánosságra hozott vádiratról 2023. augusztus 1-jén Washingtonban. Forrás: Drew Angerer/Getty Images

Börtönbe vonulhat Trump azután, hogy már megválasztották elnöknek?



Nem feltétlen. Ám külön kell választatunk a szövetségi és a tagállamokban indult eljárásokat. Az a két szövetségi ügy, ami a választási eredmény megváltoztatása és az exelnök otthonában talált titkosított dokumentumok miatt folyik, nem valószínű, hogy folytatódna Trump megválasztása esetén. Bár a novemberi elnökválasztás és a januári beiktatása között eltelik két és fél hónap,

amint a Trump-kormányzat átvenné a hatalmat, az elnök kinevezné saját igazságügyi miniszterét, aki ki tudná rúgni Jack Smith ügyészt vagy le tudná állítani az eljárást.

Trump igazságügyi minisztériuma nem alaptalanul tenne így: a lépést indokolhatnák azzal a most is érvényes, évtizedek óta érvényes minisztériumi gyakorlattal, hogy hivatalban lévő elnök ellen nem indít a szövetségi ügyészség büntetőeljárást.

Egyet hátrébb lépve, az új elnök megválasztása után, de annak beiktatása előtt, azaz a két és fél hónapos "béna kacsa" időszakban kifejezetten zűrzavaros és megosztó kérdés lenne, ha elítélnék a régi-új elnököt. Így, bármennyire is valószínűtlennek hat, még arra is van lehetőség, hogy a még hivatalban lévő elnök, Joe Biden megkegyelmezhet az őt legyőző riválisának azzal érvelve, hogy az emberek demokratikus választáson hozott döntését tiszteletben kell tartani.

Trump le tudná állítani elnökként az ellene zajló tagállami eljárásokat?

Nem, mivel az elnöknek a tagállami ügyészekre nincs közvetlen ráhatása, ezért véget sem tudna vetni a vizsgálatoknak. A volt elnök szemszögéből jóval komolyabb georgiai választási és a kevésbé rémisztő New York-i hallgatási pénz ügyében indult pereket Trump emiatt nem tudná leállítani még a Fehér Házból sem, csupán politikailag tudnának nyomást gyakorolni az adott állam igazságszolgáltatási rendszerére, illetve annak szereplőire (például azzal, hogy az adott állam törvényhozásában alkotmányos vádeljárással megpróbálják eltávolítani az ügyészeket vagy csak politikai kampányt hajtanak végre ellenük).

Jessica Roth jogászprofesszor úgy vélekedik ellenben e téren, hogy az állami bíróságok esetleg fel is függeszthetik a folyamatban lévő büntetőpereket, amíg elnökként szolgálna Trump, ugyanarra a precedensre hivatkozva, mint az igazságügyi minisztérium, azaz, hogy azok lefolytatása hátráltatná az elnököt a feladatkörében.

Fani Willis Fulton megyei kerületi ügyész tanúskodik a Georgia v. Donald J. Trump ügyben tartott meghallgatáson a Fulton megyei bíróság épületében 2024. február 15-én, Atlantában, Georgia államban. Scott McAfee bíró arról hallgat vallomásokat, hogy Willist és Nathan Wade különleges ügyészt el kell-e távolítani az eljárásból, mert állítólag hazudtak a személyes kapcsolatukról. Forrás: Alyssa Pointer-Pool/Getty Images

Elnökként meg tudna kegyelmezni magának Trump?

Akár, de ez két okból sem ennyire egyértelmű. Először is, bár Trump korábban azt állította, hogy elnökként teljesen jogszerű lenne, ha saját magának adna kegyelmet, ezt a szakértők jókora része kétli, mivel szembemenne azzal az általános jogelvvel, hogy senki sem lehet a saját ügyének bírája. Egy elnöki "önkegyelem" ezáltal szinte biztos, hogy a Legfelsőbb Bíróságon kötne ki.

As has been stated by numerous legal scholars, I have the absolute right to PARDON myself, but why would I do that when I have done nothing wrong? In the meantime, the never ending Witch Hunt, led by 13 very Angry and Conflicted Democrats (& others) continues into the mid-terms! {:url} — Donald (J.) June 4, 2018

A másik dolog, amitől függ Trump "önkegyelmezési joga", az az, hogy az adott ügy állami vagy szövetségi bíróságon zajlik. Az elnöknek kizárólag a szövetségi ügyekben van kegyelmezési joga, amit akár a jogerős ítélet megszületése előtt is gyakorolhat, így a New York és a Georgia állambeli perekben született döntések után Trump nem tudna amnesztiát adni magának, csak a Jack Smith nevéhez kötődő szövetségiekben.

Az egyes tagállamokban továbbá más-más személy vagy intézmény gyakorolja a kegyelmezési jogot: New Yorkban a kormányzó (aki éppen a demokrata Kathy Hochul, ezért meglepő lenne, ha élne vele Trump esetében), Georgiában azonban egy kormánytól független testület, amely a kérelmeket csak az után kezdheti el bírálni, hogy az adott személy öt évet letöltött a büntetéséből. Ezáltal, ha jogerősen börtönre ítélnék Trumpot a georgiai ügyben, csak öt év után szabadulhatna leghamarabb, bár a jogerős ítélettől még bizonyára hónapok választanak el minket.

Mit tenne Trump, ha börtönbüntetést kapna Georgiában?



Ha a bíróság nem függesztené fel Trump büntetőperét, amíg hivatalban van, és a régi-új elnök úgy érezné, hogy szorul a hurok, megpróbálhatja szövetségi bírósági szintre emelni a georgiai ügyet, holott ez korábban nem sikerült neki a New York-i hallgatási pénzekkel kapcsolatban. Azonban, ha minden kötél szakadna, a CNN-nek nyilatkozó, georgiai joggal foglalkozó egyetemi tanár a következőképp elmélkedett ezzel az a forgatókönyvvel kapcsolatban:

"Mit tenne Trump, ha meg kellene jelennie a bírósági tárgyaláson Georgiában? Statáriumot hirdetne, és egyszerűen megtagadná, hogy megjelenjen? A képzelet valószínűleg nem meríti ki az összes lehetőséget"

– mondta vészjóslóan Clark D. Cunningham jogtudós. Összességében tehát elmondható, hogy

AZ MÁR TELJESEN TRUMPON MÚLNA, HOGY ELNÖKKÉNT HOGYAN REAGÁLNA A GEORGIAI ÜGY RÁ NÉZVE NEGATÍV FEJLEMÉNYEIRE.

Szavazhatna a választáson Trump, ha elítélik?

A szövevényes jogszabályok és dilemmák közepette érdekesség, hogy erre a kérdésre egyértelműen nem a válasz, hacsak nem költözne más államba. A Trump lakóhelyéül szolgáló Floridában ugyanis nincs szavazati joga az állampolgároknak addig, amíg le nem töltik a szövetségi bűncselekmény elkövetése miatt rájuk kiszabott büntetést. Tehát úgy élne passzív választójogával, azaz indulna az elnökválasztáson, hogy aktív választójoga nincs, így ő maga nem voksolhatna.

Donald Trump volt amerikai elnök és Melania Trump volt First Lady együtt sétálnak ki a szavazóhelyiségből 2022. november 8-án a floridai Palm Beachen. Forrás: Joe Raedle/Getty Images

Az összkép tehát komplikált, és egyelőre közel sem biztos, hogy Trumpnak az eljárások elnyújtásával sikerül kihúznia olyan bírósági fejlemény nélkül a novemberi választásokig, ami ne gátolná az Ovális Irodába vezető útját. Míg Bidennél az életkora és a szellemi állapota az amerikaiak legfőbb aggálya, addig Trump esetén egyértelműen egy bűnösségét megállapító döntés fordíthat leginkább a választók preferenciáján: egy februári felmérés szerint országos szinten Trump alapvetően 42-47 százalékra verné Bident, azonban egy "bűnös" ítélet ezt megfordítaná:

BIDEN 45 SZÁZALÉKKAL GYŐZNE, TRUMP TÁMOGATÁSA PEDIG 43 SZÁZALÉKRA CSÖKKENNE.

Emellett Trump kritikus fontosságú társadalmi csoportokban még az átlagnál is jelentősebb visszaesést tapasztalna, de persze nem tudhatjuk, hogy a kutatások mennyire tükrözik a valóságot. Ráadásul számításba kell vennünk az adott ítélet pontos részleteit és következményeit, valamint annak időbeli távolságát is a választás napjától.

A 18-34 év közötti fiatalok körében a Biden és Trump közötti, eredetileg kiegyenlített verseny a demokrata 15 százalékpontos előnyére változna (47%-32%),

(47%-32%), a latinók körében 11 százalékpontos zuhanást okozna Trump támogatásában (45%-35%),

okozna Trump támogatásában (45%-35%), a pártfüggetlenek között ugyanekkora mértékben, Trump előnye 19-ről 8 százalékpontra olvadna (32%-40%), ha elítélnék.

A számok arról tanúskodnak, hogy egy esetleges bűnös határozat után Trumpnak nemcsak súlyos jogi, hanem politikai következményekkel is szembe kellene néznie. Egy másik közvéleménykutatás emellett azt is megállapította, hogy a kulcsfontosságú csatatér államokban a szavazók 53 százaléka nem lenne hajlandó Trumpra behúzni az X-et, ha elítélnék bűncselekmény miatt, ami jó hír a demokrata kampány számára.

De mielőtt jóslásba bocsátkoznánk a választés kimeneteléről, arra is emlékezni kell, hogy az amerikaiak szemében Biden sem népszerűbb (sőt), így Trump elutasítása nem fordítható le Biden-szavazatokra. Ezáltal az is előfordulhat, hogy egy jelentős részüknek elfogadhatatlan Trump, de közben Bidenre sem voksolnának szívesen, ezért inkább otthon maradnak. Vagyis a kérdés az maradna, kinek a támogatói hajlandóak az urnákhoz járulni.

Az tehát, hogy az üzletemberből avanzsálódott politikus jövőbeli elnöksége mekkora jogi veszélyben van sokrétű, Trump sorsa és mozgástere az ítéletre adható ellenválaszt illetően függ attól, hogy

a Legfelsőbb Bíróság mit mond Trump a mentelmi jogáról , illetve a szavazócédulákról való eltávolításáról ,

, illetve , a választáshoz képest mikor születik a büntetőperében az ítélet,

születik a büntetőperében az ítélet, milyen szintű és melyik ügyben ítélik el,

és ítélik el, kap-e letöltendő börtönt és mennyit ,

, tud-e szabadlábon védekezni vagy nem,

vagy nem, a bűnössége miatt diszkvalifikálná-e őt a bíróság vagy a Kongresszus ,

, illetve, hogy jogszerűen meg tudna-e kegyelmezni magának vagy nem.

De természetesen a jogi kétségek ezen hosszú listája fel sem merülne Trump elnökségre való alkalmassága felől,

ha nem ő lenne a párt végleges jelöltje, vagy elveszítené a választást november 5-én.

Címlapkép: Donald Trump republikánus elnökjelölt egy kampánygyűlésen 2024. február 17-én Waterfordban, Michigan államban. Címlapkép forrása: Scott Olson/Getty Images