Egyre jobban tart Amerika szövetségese Kínától, és ezért komoly lépésekre szánták el magukat

Kína és a Fülöp-szigetek egyre hidegebb kapcsolatot ápol egymással, miután a két ország több alkalommal is éles vitába keveredett egymással a Dél-kínai-tenger területeinek ellenőrzése felett. Az Asia Times riportja szerint Manila egyre nagyobb figyelmet fordít a szigetvilág északi részére, ami egy potenciális ütközőzónává alakulhat át a jövőben.

Az elmúlt években egyre feszültebb helyzet alakult ki a Távol-Keleten, miután Kína egyre nagyobb befolyásra tesz szert a térségben. A növekvő politikai, gazdasági és katonai erő viszont választás elé állítja az itteni országokat: el kell dönteniük, hogy Pekinggel vagy Washingtonnal szeretnének jó kapcsolatot fenntartani a jövőben. A keleti nagyhatalom felemelkedése miatt Amerika egyre jobban aggódik, de nem tervezi elhagyni a területet.

A [Kínával] való kapcsolatunk intenzív stratégiai versenyben áll. Ugyanakkor az Egyesült Államok elkötelezett amellett, hogy felelősségteljesen kezelje ezt a versenyt, hogy az ne tévedésbe vagy konfliktusba torkolljon

– mondta Daniel Kritenbrink, az Egyesült Államok kelet-ázsiai és csendes-óceáni ügyekért felelős helyettes államtitkára az Atlantic Council agytrösztjének legutóbbi rendezvényén. Hozzátette azt is, hogy tiszteletben tartják, ha a helyi kormányok nem szeretnének dönteni a nagyhatalmak között, viszont fontos, hogy az elhatározásukat ne kényszer hatására hozzák meg.

Egyedi helyzetben van azonban a Fülöp-szigetek, mivel ők szoros szövetségesei a Fehér Háznak.

Ennek értelmében Manila egyre nagyobb szerepet vállal a kínai befolyásnövekedés elleni elrettentő kapacitás kiépítésében. A szigetország különösen az északi területen bővíti a katonai jelenlétet, amely Tajvan szigetéhez közel esik. Az elmúlt időszakban a Fülöp-szigetek vezetése egyre közelebb kerül a nyugati nagyhatalomhoz, amely megkérdőjelezi a billegő politikát a nagyhatalmak között.

Az is újdonságot jelent, hogy Manila inkább az északi területeken növeli a védelmi kapacitásokat, miközben az országnak inkább nyugat felé van vitája a tengeri területek ellenőrzése felett. Washington is inkább az északi szigeteken növelik a haditengerészeti kikötői kapacitásokat. Bár a helyi hatóságok hangsúlyozzák, hogy az amerikai kapcsolatnak inkább gazdasági és humanitárius céljai vannak, ezek a támaszpontok nagyszámú fejlett technológia telepítését is lehetővé teszik. Kína nem veszi jó néven ezeket a fejlesztéseket, ellenséges lépésnek tekintik a kapacitás növelését.

Peking attól tart, hogy az Egyesült Államok megpróbál egy „kettős felhasználású létesítményekből álló láncot” létrehozni Tajvan körül, amivel a sziget védelmét igyekeznek biztosítani.

A manilai ifjabb Marcos-kormány egyelőre vegyes jeleket küldött a Tajvan-kérdéssel kapcsolatos álláspontjáról. Az eddigi kommunikáció szerint a Fülöp-szigetek kapacitásfejlesztése inkább védekező, és nem irányul egyetlen konkrét országra sem. A lépések azonban nem ezt támasztják alá, mivel azt mutatják, hogy a szigetország egyre inkább potenciális hadszíntérnek kezeli a kritikus Basi-csatornát és a Tajvani-szorost. Peking a lépéseket nem veszi jó néven, felhívták Manila figyelmét, hogy „ne szítsák a tüzet a térségben”.

Tajvan kérdése azért jelent kritikus pontot a Fülöp-szigetek életében, mivel, ha ezt elfoglalja Kína, akkor a keleti nagyhatalom közvetlenül a szomszédja. Ez pedig növelné a vitás eseteket a különböző területek fennhatósága miatt Manilával.

