Hatalmas beruházással építené fel a saját Hongkongját a világ legnépesebb országa

Az indiai elnök látogatása az Andamán- és Nikobár-szigeteken élénk vitát váltott ki az összeütköző célok, a gazdasági fejlesztés és a környezetvédelem kezelésének módjáról. Az apró szárazföldek stratégiai fontosságú helyen fekszenek, az Indiai-óceán keleti medencéjében Srí Lankától 1300 kilométerrel keletre.

Az indiai kormány egy 9 milliárd dolláros nagyprojekt keretében tervezi átalakítani a szigetcsoport egy részét egy dél-ázsiai „Hongkonggá”.

A beruházás keretében nemzetközi repülőteret, hajózási terminált, turisztikai létesítményeket, egy erőművet és egy ipari parkot. Újdelhi szerint ez segítené kiaknázni a régió potenciálját mint hajózási kereskedelmi központ és turistaparadicsom. Az elképzelés nem váltott ki osztatlan sikereket, mivel a környezetvédők arra figyelmeztetnek, hogy az építkezések veszélyeztetnék a helyi ökológiát és az őslakos törzsek életét.

A megaprojekt olyan lenne, amilyent a mintegy 1800 négyzetkilométeres szigetcsoport még soha nem látott. A fejlesztéseknek a gazdasági mellett egyértelműen biztonsági vonatkozásai is vannak. Az Andamán- és Nikobár-szigetek az egyik legforgalmasabb tengeri útvonal mentén helyezkednek el. Indiát pedig aggasztja a térségben a kínai jelenlét növekvő mértéke. Az szigetek fejlesztését ezért a jövőben a geopolitikai érdekek is befolyásolhatják, valamint a katonai-biztonsági szempontok is.

Az elképzelés viszont a környezetvédők és a jogvédők ellenállását is kiváltotta. Nemzetközi jogvédők egy csoportja levélben fejezte ki „legnagyobb aggodalmát” amiatt, hogy ha megvalósulna Nagy-Nikobár-szigeten az „India Hongkongja” terv, akkor ez genocídiumhoz vezethetne. Szakértők attól is tartanak, hogy az örökzöld esőerdőket kiirtanák. Rajeev Suri környezetvédő hangsúlyozta:

A projekt borzasztó hatást gyakorolna a sziget ökológiájára.

Arjun Munda, India törzsi ügyekért felelős minisztere azt mondta a vádakra, hogy a projekt végrehajtásakor minden lehetséges óvintézkedést megtesznek, ezért nincs ok aggodalomra a gyéren lakott szigeteken.

