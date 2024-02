Lemondott a pártvezető, Trump saját családtagját akarja a republikánusok társelnökének

Hivatalosan is bejelentette lemondását a Republikánus Nemzeti Bizottság (RNC) elnöke, miután Donald Trump hetekkel ezelőtt megvonta tőle a bizalmát. Ronna McDaniel lemondása a március 5-i szuperkedd utántól lép érvénybe. A republikánusok várható elnökjelöltje, Donald Trump saját maga választotta ki a párt új vezetőit, társelnöknek pedig menyét jelöli.

Hivatalosan beadta lemondását Ronna McDaniel, aki 2017 óta első női elnökként vezette a republikánusok országos pártbizottságát. A döntés nem érkezett váratlanul, ugyanis McDaniel már hetekkel ezelőtt egyeztetett Donald Trumppal arról, hogy nem sokkal a szombaton tartott dél-karolinai előválasztás után távozni fog. Az elnöki mellett a társelnöki tisztség is megüresedett, így a március 8-tól hatályos lemondások választást indítanak el a párton belül - írja a The New York Times.

Nem titok azonban, hogy kik válthatják a távozó tisztviselőket: Donald Trump, a republikánusok várható elnökjelöltje Michael Whatley-t, az észak-karolinai republikánus párt elnökét és a nemzeti bizottság főtanácsadóját támogatta pártelnöknek, míg társelnökként saját menyét látná legszívesebben:

a volt elnök Lara Trumpot jelölte, aki harmadik gyerekének, Ericnek a felesége.

"A nagyon tehetséges menyem, Lara Trump beleegyezett, hogy indul az RNC társelnöki posztjáért. Lara rendkívül tehetséges kommunikátor, és elkötelezett mindaz iránt, amit a MAGA képvisel"

- állt Trump közleményében. A lemondó McDaniel úgy nyilatkozott, hogy távozásával azt a hagyományt szeretné tiszteletben tartani, mely szerint a nemzeti bizottság összetétele megváltozik az elnökjelöltek kiválasztását követően. Beszámolók szerint McDaniel munkáját elsősorban azért ismerték el a párton belül, mert sikerült megóvnia a pártszervezetet attól, hogy beleártsa magát Donald Trump volt elnök temérdek jogi bonyodalmába.

Bár Trump nyilvánosan nem támadta McDanielt, jobboldali médiaszereplők erős kritikával illették a Republikánus Párt csalódáskeltő 2022-es választási eredménye miatt, amit nem Trumpnak és az általa támogatott jelölteknek tudtak be, hanem a pártelnököt hibáztatták. Emellett Trump állítólag azt szerette volna elérni McDanielnél, hogy mondja le az előválasztási vitákat (amelyeken ő végül nem vett részt) vagy akár magát az előválasztási megmérettetéseket is, amit nem akart, illetve nem tudott teljesíteni a távozó pártvezető.

Mindenesetre a még közelibb szövetségeseinek és családtagjainak vezető tisztségekbe való helyezése egyértelmű jel Donald Trump kitartó befolyásáról a párton belül, miután a dél-karolinai előválasztás után még mindig veretlenül menetel a republikánus elnökjelöltség felé.

Címlapkép: Lara Trump beszédet mond az éves Konzervatív Politikai Cselekvési Konferencián (CPAC) a marylandi National Harborban 2023. március 3-án. Címlapkép forrása: Anna Moneymaker/Getty Images