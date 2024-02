Videó: hatalmas robbanással szállt el az első ukrán NASAMS

Geolokáció alapján megállapításra került az is, hogy a fegyvert a Dnyeper nyugati partján, Zaporizzsja városától néhány kilométerre északra semmisítették meg.

Russia was able to destroy a NASAMS air defense launcher that was located around Zaporizhzhia City, in the village of Malyshivka, 51km from the frontlineThis was the first NASAMS launcher destroyed by Russia. Ukraine can have anywhere from 23 to 47 NASAMS launchers remaining pic.twitter.com/pmB51qw3Jb