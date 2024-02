Nem kizárt, hogy európai katonák menjenek Ukrajnába, történelmi veszteséget szenvedett Kijev – Ukrajnai háborús híreink kedden

Kalinyingrád kormányzója nemrég az ukrajnai háborúért is felelőssé tette a balti-tengeri orosz, a második világháború végéig Königsberg néven német város híres szülöttét, Immanuel Kant német filozófust. A kormányzó szavai nem az első becsmérlő megszólalást jelentették a gondolkodóval szemben, aki idén 300 éve született, a jubileumot pedig Kalinyingrád városa is megünnepli. A durva szavak ugyanakkor éles ellentétben állnak azzal, ahogy Vlagyimir Putyin elnök nyilatkozott Kantról, többször is alapvető, nagy gondolkodóként utalva rá, akinek a művei a mai napig tanulságokkal szolgálnak.