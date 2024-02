Történelmi veszteséget szenvedett Ukrajna: megsemmisülhetett az első szupermodern PzH 2000-es

Orosz források állítják, hogy kilőtték az első német gyártmányú Panzerhaubitze (PzH) 2000-es típusú önjáró löveget az ukrajnai háborúban. A jármű megsemmisítése jelentős fegyvertény lenne az oroszok számára, mivel eddig a jó tulajdonságainak (magas mobilitás, extra páncélvédettség) köszönhetően mindössze egyetlen harcjárművet tudtak célba venni az oroszok, az is csak kisebb sérüléseket szenvedett.

A PzH 2000-esek az ukrán haderő egyik legjobb tüzérségi eszközét jelentik, rakéta-póthajtású lőszerrel akár 50-60 kilométeres távolságba is képes ellőni, a jármű pedig pozíciót tud váltani azelőtt, hogy az ellenség viszonozni tudná a tüzet. Az orosz források azt állítják, hogy a csapás teljesen megsemmisítette az eszközt, az ukránok szerint ismételten csak megsérült. Az önjáró löveg Konsztantyinovka városától délre kapott találatot. A felvételek lapján azonban nem lehet megerősíteni a veszteséget, további bizonyítékot egyik fél sem mutatott.

Footage of Russian troops destroying a German-made 155mm PzH 2000 self-propelled artillery unit south of Konstantinovka in the occupied territory of the DNR.This is at least the fourth documented episode of defeat of howitzers of this type since the beginning of the SWO: pic.twitter.com/GuY4TMY6he