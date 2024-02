Hamarosan hivatalosan is lehull a lepel Joe Biden egészségügyi állapotáról

Joe Biden amerikai elnök a mai nap folyamán a Walter Reed Nemzeti Katonai Orvosi Központba fog látogatni az éves orvosi kivizsgálására. Az eredményeket minden bizonnyal nagy figyelemmel fogja követni az ország közvéleménye, miután egyre többen kérdőjelezték meg a demokrata elnök egészségügyi alkalmasságát.

A 81 éves amerikai elnök, Joe Biden szerdán túl fog esni a szokásos éves orvosi vizsgálatán

- számol be az AP. A demokrata politikus már most is a legidősebb elnöknek számít az Egyesült Államok történetében, és 86 éves lenne a második ciklusa végére, ha megnyerné a 2024-es elnökválasztást. A legutóbbi, 2023 februárjában elvégzett orvosi vizsgálat után a szakemberek "egészségesnek, életerősnek" és "alkalmasnak " nyilvánították Bident arra, hogy ellássa fehér házi feladatait.

Biden egészsége és emlékezőképessége azután került a figyelem középpontjába, hogy a volt elnök irodájában és otthonában titkosított dokumentumokat találtak, és lezárult az ezzel kapcsolatos nyomozás. Az ügy kivizsgálásával megbízott különleges ügyész a jelentésében úgy fogalmazott, hogy Biden emlékezőképessége korlátolt, illetve azért sem javasolt vádemelést, mert az elnök

„egy szimpatikus, jószándékú, idős, rossz memóriájú emberként mutatkozna be az esküdtszék előtt, ahogyan azt a vele készült interjúnk során is tette."

A memória és a kognitív képességek tesztelése általában nem része az olyan rutinszerű fizikai vizsgálatoknak, mint amilyennek Biden aláveti magát. Sok amerikai választó, köztük a demokraták is fenntartásukat fejezték ki azzal kapcsolatban, hogy Biden újrainduljon az őszi elnökválasztáson egy második ciklusért.

Egy felmérés szerint a demokraták közül csak 37 százalék gondolja úgy, hogy újra kellene indulnia,

szemben a 2022-es félidős választások előtti 52 százalékos aránnyal.

A Biden életkora és emlékezőképessége okán az amerikai közvéleményben felmerült kérdésekről itt írtunk hosszabban.

Címlapkép: Joe Biden szünetet tart beszéd közben egy szakszervezeti csúcstalálkozón 2019. október 4-én Los Angelesben, Kaliforniában. Címlapkép forrása: Getty Images