Felvétel: lecsaptak az ukrán erők az orosz TOSz-1-esre, de ami ezután történt, arra nem számítottak

A közösségi adományozásból finanszírozott drónok egyik legelső célpontja egy orosz termobárikus rakéta-sorozatvető volt, amely közelében az egyik támogató jármű is ott állomásozott. Ugyanakkor a felvétel alapján úgy tűnik, hogy a két jármű (a sorozatvető és az utántöltő is) kifogyhatott a rakétákból, ugyanis nem látni másodlagos detonációkat a felvételen.

Your work. A TOS-1A loader-vehicle heavily damaged/destroyed south of Krasnohorivka in the Avdiivka direction. The TOS-1A was hit numerous times, but already empty so no big boom. Cannot be used anymore ️ #NOELWinterBirds