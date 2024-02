Reagált az amerikai kormány Putyin nukleáris fenyegetésére

Az Egyesült Államok egyelőre semmi jelét nem látja annak, hogy Oroszország atomfegyvert tervezne bevetni, de továbbra is gondosan figyeli a helyzetet - közölte csütörtökön Matthew Miller, az amerikai külügyminisztérium szóvivője újságíróknak nyilatkozva.

Ez nem az első eset, hogy felelőtlen nyilatkozatot láthattunk Vlagyimir Putyin (orosz elnök) részéről. Nem illik így beszélnie egy nukleáris hatalom vezetőjének

- hangsúlyozta Miller.

Putyin az orosz parlament két háza előtt csütörtökön elmondott beszédében arról szólt, hogy a Nyugat veszélyes külpolitikai lépései és a részéről elhangzó nyilatkozatok olyan konfliktussal fenyegetnek, amely nukleáris fegyverek bevetésével és a civilizáció elpusztításával járhat. Az orosz elnök figyelmeztetett, hogy a nyugati államok atomháborút provokálhatnak ki azzal, ha csapatokat küldenek Ukrajnába.

Miller beszélt arról is, hogy Washington sürgősen információkat gyűjt a Gázai övezet északi részén történt incidensről, amelynek során helyi egészségügyi források szerint humanitárius segélyre váró több mint száz palesztin vesztette életét izraeli erők támadásában.

A külügyi szóvivő hangsúlyozta, hogy a történtek csak alátámasztják a humanitárius segélyezés fenntartásának, illetve növelésének sürgető voltát, például egy lehetséges fogolycsere-megállapodás keretében megvalósuló ideiglenes tűzszünet által. Azt mondta, az ügyben felvették a kapcsolatot az izraeli hatóságokkal, amelyek vizsgálatot indítottak.

Nyomon fogjuk követni a vizsgálatot, és válaszokat fogunk követelni

- tette hozzá.

Palesztin egészségügyi források szerint a Gázaváros határában történt incidensben legkevesebb 112-en vesztették életüket és több mint 280-an megsebesültek.

"Ha valamit is egyértelművé tettek a mai incidensről készült légi felvételek, akkor az az, hogy mennyire kétségbe ejtő az ottani helyzet. Az embereknek több élelmiszer és ivóvíz kell. Gyógyszerekre és más humanitárius termékekre is szükségük van, mégpedig most" - húzta alá Miller.

A külügyi szóvivő szót ejtett a pénteken esedékes iráni parlamenti választásokról is. Megjegyezte, Washington nem számít arra, hogy a voksolás szabad, illetve tisztességes lenne. Hozzátette, hogy vélhetően igaz ez az irániak jelentős részére is.

"Mint azt feltehetően tudják, több ezer jelöltet már kizártak egy átláthatatlan folyamatban, és a világ már régóta tudja, hogy az iráni politikai rendszert az antidemokratikus és átláthatatlan bürokrácia, valamint igazságügyi és választási rendszerek jellemzik" - mondta Miller.

