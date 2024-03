Nem várt fordulatot hozhat a gázai tűzszünet: újabb országra sújthat le minden erővel Izrael haragja

Az idő előrehaladtával egyre valószínűbb, hogy az Izrael és a gázai Hamász közötti tűzszüneti tárgyalások hamarosan eredményre fognak vezetni. Ahelyett azonban, hogy ezek a megbeszélések fegyvernyugvást hoznának a régióba, egyre valószínűbb, hogy a libanoni Hezbollah elleni katonai műveletek kiterjesztését fogják eredményezni.

Egyre inkább úgy tűnik, hogy a nemzetközi közösség felszólalásai eredményre vezetnek, és Izrael belemegy egy hat hetes tűzszünetbe a Gázai övezetben, ezzel párhuzamosan azonban Joáv Gallant védelmi miniszter azt is jelezte: ez a tűzszünet nem fog vonatkozni a libanoni és szíriai iszlamista csoportokra.

Elnyúló tárgyalások

A tűzszüneti tárgyalások Egyiptomban folynak katari és amerikai közvetítéssel. A Hamász képviselői ugyanakkor nem utaztak az országba, a katari tárgyalófelek közvetítik az álláspontjukat.

A megbeszélések célja kettős:

egyfelől a felek szeretnék elérni, hogy Izrael evakuálja az övezet déli részén rekedt mintegy másfél millió civilt, másfelől azt, hogy nagyobb mennyiségben juthasson segélyszállítmány a régióba.

A Rafah környékén rekedt civilek evakuálása Izraelnek is érdeke: egyfelől azért, mert egyszerűen „útban vannak” az övezet déli része ellen tervezett támadás során, másfelől azért, mert a polgári lakosság életének ilyen mértékű semmibe vétele tovább rombolhatja Jeruzsálem amúgy is megtépázott reputációját. Bár az IDF jelezte már, hogy a rafahi akció mindenképpen megindul, arra is hajlandónak mutatkoznak, hogy tényleg megengedjék a civileknek azt, hogy északra meneküljenek.

Az áttelepülés ugyanakkor természetesen magában hordozza azt a veszélyt, hogy a Hamász radikálisai is visszajutnak az övezet éppen megtisztítás alatt álló részébe, ráadásul a lakosság is többé-kevésbé aktív műveleti zónába fog visszatérni, így az ő biztonságuk sem garantált. Az ugyanakkor tény, hogy jobb esélyeik vannak például az egyébként romokban heverő Gázavárosban, mint Rafah környékén.

A lakosság szempontjából ideális megoldás nyilván az lenne, ha a gázai hadműveletek lefolyása alatt az övezeten kívül lelhetnének menedékre, erre azonban a környező országok többek között éppen a fenti aggályok miatt kevés hajlandóságot mutatnak.

Footage sent to Sky News shows looting hotspots in Gaza.Aid trucks are being attacked through the Philadelphi Corridor near the Egypt-Gaza border https://t.co/PbW79ulBxz — Sky (News) February 22, 2024

A segélyszállítmányok számának megnövelésére úgy néz ki, szintén rá fog bólintani Jeruzsálem, bár továbbra is tartanak attól, hogy az ellátmány fosztogatás áldozatává válik, illetve itt sem kizárható az, hogy végül a Hamásznál köt ki.

תיעוד אווירי של המבצע להכנסת סיוע הומניטארי לצפון רצועת עזה, המראה כיצד ההמון פלסטיני התנפל על המשאיות וכתוצאה מכך נהרגו עשרות מצפיפות, דוחק ודריסה>> pic.twitter.com/a7DqU9kKFB — צבא (ההגנה) February 29, 2024

Tervben van mindemellett egy újabb túszcsere is, mely valószínűleg az eddigi akciókhoz hasonlóan fog lezajlani: a Hamász elenged a még fogvatartott 134 túszból néhányat, cserébe Jeruzsálem szabadon enged olyan palesztinokat, akiket csak kis mértékben tekint veszélyesnek (nőket, időseket). Az, hogy a még Gázában lévő túszok közül hányan vannak életben, nem lehet tudni, ugyanakkor

szomorú tény az, hogy a rafahi invázió megindulásával a még ott lévő foglyok döntő többsége lényegében halálos ítéletet fog kézhez kapni.

A Hezbollahra nem vonatkozik a tűzszünet

Joáv Gallant izraeli védelmi miniszter hangsúlyozta azt, hogy a Hamásszal kötött megállapodás semmiképpen sem fog vonatkozni a libanoni Hezbollahra, sőt, Jeruzsálem fokozni fogja a Dél-Libanon elleni akciókat.

A tárcavezető bejelentése után sokan azon kezdtek el spekulálni, hogy pontosan mit is jelenthet a támadások fokozása? Esetleg elképzelhető lenne az, hogy az IDF szárazföldi támadást indítana Libanon ellen?

Azt, hogy ez miért nem valószínű három fontos tényező indokolja: az idő, a diplomácia és a libanoni terepviszonyok.

Jelen állás szerint a tűzszünet valószínűleg hat hétig fog élni, és szinte biztosan magába fogja ölelni az iszlám szent hónapját, a Ramadánt, ami idén március 10-étől április 8-ig fog tartani. Izrael 2023 október eleje óta, azaz közel öt hónapja harcol a Gázai övezetben, hat hét alatt pedig még a tűzszünet miatt felszabaduló erőforrásokkal sem reális cél az, hogy visszaszorítsák dél-Libanonból a Hezbollah fegyvereseit.

Míg a Gázai övezetben Izrael gyakorlatilag hazai pályán háborúzik, addig Libanon egy nemzetközileg elismert állam, a Hezbollah pedig – a Hamászhoz hasonlóan – nem pusztán fegyveres milícia, de politikai entitás is. Ilyen körülmények között biztosra lehet venni azt, hogy egy Libanon elleni szárazföldi támadás Jeruzsálem számára kedvezőtlen diplomáciai reakciókat váltana ki. Arra kicsi az esély, hogy az egyébként sem éppen jó állapotban lévő libanoni kormányerők a Hamász oldalán becsatlakozzanak a harcokba, ugyanakkor a zsidó állam nemzetközi megítélése pillanatnyilag sem éppen jó. Ezen tovább rontana az, ha egy másik szuverén állam területén bocsátkozna harcokba.

Észak-Izrael és dél-libanon topográfiája. Forrás: Wikimedia Commons

Libanon déli része mindemellett még jóindulattal sem nevezhető barátságos terepnek: sziklás talaj, hegyek és mély völgyek váltogatják egymást, eszményi terepet szolgáltatva rajtaütéseknek. Bár Izrael a világ egyik legjobban képzett haderejével rendelkezik, kicsi a valószínűsége annak, hogy megkockáztatják a bevonulást, egészen addig legalábbis biztosan, amíg Gázában is szükség van az IDF-csapatok nagy létszámú jelenlétére. A helyzetet tovább rontja az, hogy dél-Libanonban éppenséggel pont Hezbollah bázisát jelentő síiták vannak többségben.

Libanon térképe, zölddel jelölve a Hezbollah által 2006 nyarán irányított területeket. Forrás: Orthuberra via Wikimedia Commons

Pusztán számok alapján az erőviszonyok egyébként egyértelműen Jeruzsálem mellett szólnak. Az IDF közel 170 ezres aktív állománnyal, több mint 460 ezer jól képzett tartalékossal és komoly nehézfegyverzettel rendelkezik. A Hezbollah harcosai még a valószínűleg túlzó saját becslés szerint is csak 100 ezer főt tesznek ki, valós számuk inkább 50-70 ezer fő között lehet, felszerelésüket s képzettségüket pedig össze sem lehet hasonlítani az izraelivel.

Azt ugyanakkor biztosra lehet venni, hogy Gallant nyilatkozata nem üres fenyegetés volt: az IDF légiereje és tüzérsége már most is mér csapásokat a Hezbollah állásaira, és mivel a terrorszervezet nem rendelkezik légierővel, sem számottevő légvédelmi képességekkel, az izraeli gépek az időjárás szeszélyeit leszámítva aránylag zavartalanul röpködhetnek Libanon fölött.

Ugyanakkor ki kell emelni, hogy a hegyes-völgyes terepviszony miatt könnyen lehet, hogy az izraeli légicsapások is a Nyugat jemeni húszik elleni támadásaira fognak emlékeztetni, azaz minimális eredménnyel fognak járni.

Izrael egyébiránt több jelét is adta annak, hogy nem kíván szárazföldi műveletet indítani. Míg a Hamász esetében a terrorszervezet teljes megsemmisítése a vállalt cél, addig a Hezbollahtól „csak” annyit követel Izrael, hogy szüntesse be az ország északi része elleni rakéta- és tüzérségi támadásokat, melyek miatt nagyjából 80 ezer izraelinek kellett elhagynia otthonát.

A Hezbollah minden bizonnyal tisztában is van ezekkel a tényekkel, éppen ezért tartanak ki a rakétázások mellett. Biztosra lehet venni, hogy amennyiben a gázai konfliktus aktív szakasza lezárul, a libanoni iszlamisták is látványosan vissza fognak venni a támadások intenzitásából, hiszen ők is tisztában vannak azzal, hogy Izraelt a kellemetlen terepviszonyok eddig sem állították meg akkor, ha veszélyben érezte a biztonságát.

Címlapkép: izraeli F-16-osok szállnak fel 2006-ban a Libanon elleni támadások keretében. A címlapkép illusztráció, forrása: Uriel Sinai/Getty Images