Hírszerzési jelentés: komoly ütés érte az orosz légierőt

A hírszerzés három pontban foglalta össze meglátásait:

Több mint egy héttel azután, hogy elvesztette a második Berijev A-50-es légtérmegfigyelő (AWACS) gépét, az orosz légierő valószínűleg szünetelteti a hasonló képességű eszközök bevetését Ukrajna fölött. Az orosz vezérkar minden bizonnyal vizsgálatot indított annak érdekében, hogy kiderítsék, hogyan vallhatott kudarcot az értékes géptípus védelme.

Ukrajna fölött. Az orosz vezérkar minden bizonnyal vizsgálatot indított annak érdekében, hogy kiderítsék, hogyan vallhatott kudarcot az értékes géptípus védelme. A légtérmegfigyelő képesség ilyen csökkenése negatívan érintheti az orosz légierő képességeit , különösen a dél és kelet-ukrajnai légtérben.

, különösen a dél és kelet-ukrajnai légtérben. Nem lehet kizárni azt, hogy a Kreml más gépek átalakításával próbálja meg pótolni a kiesett A-50-est, illetve nagyobb kockázatokat fog vállalni a légitámogatás biztosítása érdekében. A gép elvesztése a maradék AWACS-állományra is negatív hatással lehet, mivel a gépek legénységének több bevetést kell repülnie, ezáltal jobban kifáradnak. Az is valószínűsíthető, hogy Moszkva újra szolgálatba fog állítani néhány, a forgalomból már kivont A-50-est.

Érdemes megjegyezni, hogy a brit hírszerzés lényegében minden, az orosz légierő felderítő képességeit érő veszteség után megállapítja, hogy a még működőképes gépek hosszú ideig a földön fognak vesztegelni, ezek a kiesések azonban a tapasztalatok szerint csak rövid ideig szoktak tartani.

