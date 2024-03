Tűzharcba keveredtek az orosz biztonsági erők Ingusföldön

Az FSZB speciális erői egy lakóházat kutattak át Karabulak városában szombaton, amikor fegyveresek tüzet nyitottak rájuk.

A RIA állami hírügynökség szerint vasárnap reggel óta „aktív intézkedések” folynak a fegyveresek „semlegesítése” érdekében.

Russia: Gunfight between FSB spetsnaz and local militants in occupied Republic of Ingushetia, city of Karabulak, has now been ongoing for over 8 hours. Heavy explosions. Militants reportedly previously killed multiple Russian police officers. More videos in the next post.