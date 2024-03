Egészen elképesztő masinákat vet be Gázában az IDF - Ez lenne a terrorizmus elleni harc jövője?

Az Izraeli Védelmi Erők (IDF) egyre gyakrabban vet be különféle robotokat a Gáza alatt futó alagútrendszer feltérképezésére - írja a Haaertz

A Gázai-övezetben futó alagútrendszer minden katonai alakulat számára kellemetlen terep lenne: a jószerével feltérképezetlen, szűk folyosókon könnyedén lehet robbanószereket elhelyezni, így nem csoda, hogy az egyébként városi harcokra kifejezetten jól felkészült IDF katonái is ódzkodnak behatolni a város alatti városba. Itt jönnek képbe a kutyák és az sem baj, ha ők is inkább robotok.

Bár az izraeli katonák régóta vetnek be kutyákat a szűk terepek feltérképezésére, az amerikai Ghost Robotics által fejlesztett Vision 60-as robotok hamarosan őket is leválthatják.

A Vision 60-as egy négylábú robot, ami akár 10 kilométert is képes sétálni, a hátára szerelt kamerák pedig jóval stabilabban rögzíthetőek, mint egy hús-vér kutya esetében. A robot ráadásul a sötétben és a törmelékben is remekül elboldogul.

A kutyaszabású gép zsebében, pontosabban hátán azonban lapul még egy trükk: a Rooster. A Rooster egy hibrid szárazföldi/légi drón, ami egy gömb formájú "ketrecben" gurul fel-alá, igény esetén pedig fel is tud szállni a talajról, így olyan szűk helyekre is be tud férkőzni, ahová a hordozója nem.

Az IDF emellett a törmelékek eltakarítására robotizált dózereket is bevet, így a munkagép kezelőszemélyzete biztonsággal közelíthet meg olyan romokat, ahová könnyedén rejthettek el improvizált pokolgépet.

Címlapkép: egy FAMAS gépkarabéllyal felszerelt Vision 60 a 2022-es dél-koreai Defense Expo-n. A címlapkép forrása: Chris Jung/NurPhoto via Getty Images