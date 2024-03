Hatalmas sikert ünnepeltek az oroszok, de aztán szembejött a valóság

Portfolio 2024. március 04. 11:41

A múlt hétvégén még az orosz napi tájékoztatót tartó Igor Konasenkovhoz is eljutott annak híre, hogy az orosz csapatok Avgyijivka térségében zsákmányul ejtettek egy AN/MPQ-64 "Sentinel" radart, amelyről a széles közönségnek is tudósított. Nem sokkal később meg is érkeztek a képek a zsákmányról is.