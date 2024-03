Látványos felvételen a HAMMER első csapása, félelmetes fegyver mutatkozott be Ukrajnában

Az AASM (Armenent Air-Sol Modular - "Moduláris levegő-föld fegyverzet") családot Franciaország fejlesztette ki, és 2007-ben állította hadrendbe, mint - többek között - irányított levegő-föld rakétát. Alapvetően Dassault Rafale és Mirage 2000 harci repülőgépekhez tervezték, de felszerelhető más légi járművekre is. Az AASM (exportváltozatának neve Hammer) lényegében az amerikai JDAM megfelelője, és ez is egy hagyományos bomba, amelyhez egy olyan készletet csatolnak, amely a fegyvert precíziós irányításúvá alakítja át, ezzel pontosabbá, illetve egyes esetekben nagyobb hatótávolságúvá téve.

Az első, bevetésről készült felvételt március 3-án tették közzé a közösségi médiában, ahogy az avgyijivkai kokszgyárat bombázza az ukrán légierő:

French AASM-250 gliding bombs were first used by Ukrainian forces to strike Avdiivka coke plant, controlled by the Russian Armed Forces.French AASM Hammer family consists of bombs weighing 250, 500 and 1000 kg with the ability to install rocket boosters and various target pic.twitter.com/usu7163yv2