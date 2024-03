Újabb Abrams veszett oda Berdicsinél, Magyarországnak adná Kárpátalját Medvegyev – Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Portfolio 2024. március 05. 07:25

Újabb amerikai páncélost vesztett az ukrán haderő Berdicsinél, ahogy azt a legfrissebb felvételek is bizonyítják. Dmitrij Medvegyev az elmúlt években a megdöbbentő kijelentéseivel szerzett magának hírnevet, több alkalommal fenyegetőzött például atomháborúval. Most Ukrajna teljes felosztását mutatta be, amelyben Moszkva riválisai is bőven új területekkel gyarapodnának. Cikkünk folyamatosan frissül.