Eldőlhet az ukrán háború egyik legégetőbb kérdése - Tényleg úgy hullottak Oroszország legmodernebb gépei, mint a legyek?

Az ukrán légierő február második felében (02.17-03.02), mindenféle bizonyíték nélkül jelentette, hogy összesen 11 darab Szu-34-es vadászbombázót lőtt le Ukrajna felett. Egyesek ezt teljes hazugságnak, propagandának tekintették, mások az orosz légierő és az ukrán légvédelem megváltozó, agresszívabb taktikájával indokolták.

Most egy kisebb Telegram-csatorna úgy döntött, hogy ellenőrzi az oroszok által használt repülőterek műholdfelvételeit, és megpróbálja felmérni azt, hány Szu-34-es „nem tért vissza” bevetés után a bázisára.

