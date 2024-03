Térkép: itt lőtték ki az oroszok az értékes amerikai HIMARS-rendszert

Bár az orosz védelmi minisztérium már számtalan HIMARS-rendszer megsemmisítését jelentette, ez az első alkalom, hogy erről bizonyítékot is jelentettek meg.

A tüzérségi eszköz Donyec megyében, Nyikanorivka térségében semmisült meg, 50 kilométerre a frontvonaltól. Erről az orosz Rybar elemzőház térképet is rakott ki, a helyszínt független források is megerősítették geolokáció alapján.

️ HIMARS MLRS destroyed near NykanorivkaA documented footage of the HIMARS MLRS destruction has finally appeared: a ballistic missile struck the installation.The HIMARS position was located near a wooded area near the village of Nykanorivka, about 50 kilometers from the pic.twitter.com/Q34eiULUyI