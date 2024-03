Donald Trump a jó magyar–amerikai kapcsolatok záloga? – Orbán Viktor holnap találkozik a volt elnökkel

Az elmúlt években egyre szorosabbá, legalábbis látványosabbá vált az a szövetség, amely Donald Trump volt amerikai elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök között köttetett. Ennek jeleként a kormányfő februári évértékelő beszédében nyíltan fejezte ki bizakodását afelől, hogy 2025-ben visszatér Trump az amerikai elnöki székbe, emellett a külügyminiszter is hangot adott annak a kormányzati nézőpontnak, hogy a "kiváló magyar-amerikai kapcsolatok neve Donald Trump." Miközben a magyar kormány egyre nagyobb tétet rak a republikánus exelnök visszatérésére, a jelenleg hatalmon lévő demokrata adminisztrációval évek óta nem látott mélységbe zuhant az amerikai-magyar kapcsolatok minősége, ami megnyilvánul az amerikai nagykövettel történő heves szóváltásokban is. De vajon milyen érdekek lapulnak meg a politikai retorika mögött?

Meeting Mar-a-Lagóban

Február 29-én szivárgott ki, hogy Orbán Viktor holnap Donald Trumppal fog találkozni a volt amerikai elnök floridai villájában. Az értesülést a magyar kormányfő másnap megerősítette: mint mondta, Trumpot nagyon tiszteli, és ha ő lett volna hatalmon az ukrajnai háború kitörésekor, ma már nem lennének harcok. A miniszterelnök hozzátette, hogy szerinte Magyarország és a béke szempontjából Donald Trump visszatérése lenne előnyösebb.

Mielőtt Mar-a-Lagóba utazna holnap, Orbán a mai nap folyamán meg is érkezett Washingtonba, ahol a konzervatív kutatóintézet, a Heritage Alapítvány elnökével fog részt venni egy magyar-amerikai kapcsolatok jövőjéről szóló panelbeszélgetésen.

Ha már az Egyesült Államokban tartózkodik, a jelenlegi elnökkel, Joe Bidennel való első találkozójának a felvetésére Orbán annyit reagált egy hete:

"Mindig a rendelkezésére állok."

Ez a nyilatkozat szemléletesen bemutatja, hogyan állnak jelenleg a magyar-amerikai kapcsolatok.

Miközben a demokrata kormányzattal hűvös a viszony, addig a budapesti kormány nyíltan várja Trump visszatérését az Ovális Irodába.

A magyar-amerikai kapcsolatok a két ország belpolitikájától függő milyenségére utalt Szijjártó Péter külügyminiszter is február elején – bár elzárkózott attól, hogy ez felérne Magyarország amerikai belügyekbe való beavatkozásával:

"Mi ezt kifejezetten a magyar-amerikai kapcsolatok nézőpontjából szemléljük, és ennek a tekintetében meg azt szeretnénk, hogyha azok újra ugyanabban a magasságban lennének, mint 2016 és 2020 között. És nyilvánvalóan ennek egy személyi feltétele van. A kiváló magyar-amerikai kapcsolatok neve Donald Trump."

Annak ellenére, hogy Trump már 2021 óta nincs hivatalban, Orbán és a volt ingatlanmogul évek óta előszeretettel és gyakran dicsérik egymást nyilatkozataikban. A miniszterelnök például évértékelő beszédében is megismételte, hogy örülne, ha Trump "békét csinálna Európa keleti felén", illetve kölcsönvette szlogenjét is: "Make America Great Again" helyett Európát tenné újra naggyá a kormányfő. Ezt megelőzően Trump egy januári kampányeseményén nagyszerű és erős vezetőként dicsérte Orbánt, bár egy másik, októberi beszédében összekeverte a török elnökkel, Recep Tayyip Erdoğannal, miközben elismerését fejezte ki iránta.

A tisztelet kölcsönös, de csak Trumppal

A két politikus emellett személyesen is többször találkozott: Trump 2022 augusztusában New Jersey-i birtokán, míg 2019 májusában – akkor még hivatalban lévő elnökként – a Fehér Házban fogadta a magyar kormányfőt. Bár a rendszerváltás utáni miniszterelnökök közül Antall József és Medgyessy Péter is kétszer utazott az amerikai fővárosba, Orbán Viktor pedig 1998-ban tett így, Gyurcsány Ferenc 2005-ös washingtoni útja után jelentősen meggyérültek az amerikai-magyar csúcstalálkozók. Jól példázza ezt, hogy amióta George W. Bush 2006-ban Budapestre látogatott az '56-os forradalom évfordulójára, amerikai elnök nem járt hivatalos találkozón nálunk.

Ráadásul Orbán 2019-es négyszemközti találkozója számított 14 év szünet után az első alkalomnak, hogy amerikai elnök hivatalos látogatásra hívta a magyar miniszterelnököt.

A kimaradás egyrészt annak köszönhető, hogy a keleti blokk felszabadulása, majd a délszláv háború lezárulta után Magyarország sokkal lejjebb csúszott a washingtoni külügy prioritási listáján, és az Oroszország feltartóztatása szempontjából geostratégiailag fontosabb fekvésű Lengyelország és Románia került reflektorfénybe. Másrészt viszont a Busht követő, demokrácia és az emberi jogok mellett szót emelni sokkal hajlamosabb demokrata adminisztráció során egyre több bírálat érte a magyar kormányt ezen ügyek miatt, a mélypont pedig az emlékezetes 2014-es kitiltási botrány volt, amely a magyar adóhivatal akkori elnökét is érintette. Ezáltal Barack Obama az elnöksége idején, azaz 2009 és 2017 között csupán néhány kép erejéig futott össze Orbánnal különböző nemzetközi konferenciákon.

Obama elnöksége lejártakor

Orbán a világ hatalmon lévő vezetői közül elsőként nyilvánult meg támogatólag Trump mellett,

majd Trump elnöksége alatt varázsütésre fellendülésnek indult a két ország viszonya. Ám a következő választás végül ismét egy demokrata jelölt győzelmét hozta, méghozzá Joe Bidenét, így Orbán hiába szurkolt Trump újraválasztásáért.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök beszédet mond a Konzervatív Politikai Cselekvési Konferencián, a CPAC-en, amelyet 2022. augusztus 4-én tartottak Dallasban, Texas államban. Forrás: Brandon Bell/Getty Images

Biden a 2020-as elnökválasztást azzal az egyik legfőbb üzenettel nyerte meg, hogy itthon és külföldön egyaránt meg kell erősíteni a demokráciát, és újra egyesíteni kell az amerikai nemzetet a Trump-elnökség viharos évei után. Így a demokraták hagyományosan idealistább és internacionalistább külpolitikai szemlélete, az Obama-korszak tapasztalatai és Biden kampányszlogene nem sok jóval kecsegtetett magyar szempontból, főleg, miután Orbán a nyertes fél riválisát támogatta. Ezáltal diplomáciailag jelzésértékű volt, hogy a Biden által 2021-ben és 2023-ban is megszervezett demokráciacsúcsból egyedüli EU-s országként Magyarország maradt ki.

Orbán Viktor mindennek dacára eközben fenntartotta Trumppal való közelségét, és inkább egy másik konferencián vett részt: 2022 tavaszán Budapesten tartották az amerikai jobboldal fontos fórumának, a Konzervatív Politikai Cselekvés Konferenciájának (CPAC) első európai verzióját, amelynek idén áprilisban harmadjára fog otthont adni a magyar főváros. Bár Donald Trump nem tette tiszteletét az eseményen, Orbán Dallasig utazott 2022 augusztusában, hogy az ottani CPAC-en mondjon beszédet. Ezelőtt a magyar kormányfő egyébként szintén a nemzetközi és egyesült államokbeli imidzsének növelése érdekében 2021-ben Tucker Carlson műsorvezetőnek, Trump egyik fő támogatójának is adott interjút.

A "présember" színre lép

David Pressman ekkoriban, 2022 augusztusában tette le esküjét mint az Egyesült Államok budapesti nagykövete, azonban a Biden által kinevezett nemzetközi jogász érkezése után sem simították el a demokrata Fehér Ház és Budapest egyre csak elmérgesedő viszályát. Washington azóta is folytatta a magyar kormány általuk "demokráciaellenesnek" tartott lépéseinek kritizálását, valamint elindult a spekuláció arról, hogy a 2014-es botrányhoz hasonló szankciókat vethetnek ki Magyarországra.

Ezenfelül Pressman a svéd NATO-csatlakozás ratifikációjának halogatásával szembeni ellenérzésének adott legtöbbször hangot az elmúlt időszakban,

ezért részt vett az ellenzék által az ügyben összehívott szimbolikus parlamenti vitán is. Emellett pedig budapesti nagykövetként fogadta azt a kétpárti szenátusi küldöttséget is, amely Magyarországra érkezett a ratifikációról történő országgyűlési szavazás előtt bő egy héttel. A szenátorok azt is belengették, hogy a washingtoni törvényhozás határozatban ítélheti el a magyar késlekedést, ezzel is nyomást gyakorolva a kormányra.

A magyar miniszterelnök által viccelődően "présembernek" nevezett nagykövet emellett nemrég interjúban marasztalta el Orbán Viktor külpolitikához való hozzáállását, ami szerinte "elképzelt megszállókon" és "képzelt hungarofóbián" alapul. Az amerikai megbízott hozzátette azt is, hogy az általa nemzetközileg elszigeteltnek és magányosnak tartott Magyarország politikai döntései – például Ukrajna uniós csatlakozásának megkérdőjelezése és az ország pénzügyi támogatását akadályozó uniós vétók – Putyin számára hasznosak, a NATO és az EU egységének viszont ártanak.

A magyar kormány azonban nem hagyta szó nélkül az óceán túloldaláról érkező kritikákat, és az Egyesült Államokat rendszerint a magyar belügyekbe való beavatkozással vádolja (mint például a 2022-es választáskor az ellenzéki pártok külföldi támogatásának ügyében is). Szijjártó Péter külügyminiszter, aki volt, hogy Pressmant az ellenzék valódi vezetőjének nevezte, tavaly úgy nyilatkozott a nagykövetről, hogy

"Teljes mértékben érdektelen, hogy mit gondol ő, vagy bármely más nagykövet a magyarországi belpolitikai folyamatokról, mert semmi köze nincsen hozzá, nem dolga beleszólni Magyarország belügyeibe."

Számos téren kiváló az együttműködés

Mint láthatjuk, a két ország képviselői között heves politikai viták zajlanak, ami valós feszültségről árulkodik Magyarország és az Egyesült Államok között. Ennek ellenére számos területen mégis továbbra is zökkenőmentes a két NATO-szövetséges szoros együttműködése.

A gazdasági kapcsolatok terén ez hatványozottan igaz, a két ország közötti kereskedelem ugyanis sosem látott mértékben bővült az elmúlt években.

Az Egyesült Államokba tartó magyar export értéke elérte a rekordszintű, 5,3 milliárd dollárt, miközben öt évvel ezelőtt mindössze 3,2 milliárd dollárra rúgott (bár a magyar kivitel célországai közül az USA részesedése a 4 százalékot sem éri el). Eközben a felénk irányuló amerikai export mértéke is sosem látott magasságokba, 3,12 milliárd dollárra emelkedett 2023-ban, bár Magyarország részaránya elhanyagolható, 0,15 százalék körül mozog Washington kivitelében. Ezen túl körülbelül 1600 amerikai cég több mint 100 ezer magyar embernek ad munkát az országban.

Az egyetlen, a két ország gazdasági kapcsolataira nézve visszalépésként értékelhető esemény az volt, amikor – a globális minimumadó kezdeti magyar ellenzésére válaszul – Washington felmondta az 1979 óta érvényben lévő, kettős adóztatás elkerülését biztosító rendeletet. Ezzel kapcsolatban Pressman a közelmúltban így fogalmazott a Portfolio-nak:

"Ezt nem lehet csak úgy visszaállítani. Az Egyesült Államoknak és Magyarországnak egy komolyabb, árnyaltabb, óvatosabb párbeszédet kell kezdenie, hogy megpróbálják ezt a kapcsolatot egy normálisabb, stabilabb és produktívabb helyre visszavezetni."

A biztonságpoltikai együttműködés terén is változatlanul erős Magyarország és az Egyesült Államok NATO-tagság által is alátámasztott szövetsége: a felek 2021-ben például megerősítették azt a 2019-es egyezséget, amely lehetővé teszi az amerikai légierőnek, hogy használja a pápai és kecskeméti katonai támaszpontokat, illetve két kiképzőpontot.

Ráadásul

Budapest védelmi kiadásai 2023-ban először haladták meg a NATO-szövetségesek számára előírt, a bruttó nemzeti össztermék (GDP) 2 százalékát jelentő határt.

Az amerikaiak már az Obama-adminisztráció alatt is a hadügyi kiadások emelésére szólították fel Európát, ezt a követelést Trump pedig még inkább nyomatékosította. Washingtonban így emiatt sem lehet panasz ránk.

Ez köti össze Orbánt Trumppal

Látható tehát, hogy a politikai csörték díszlete mögött bizonyos területeken még a demokrata Fehér Házzal sem romlott meg a magyar kormány kapcsolata, sőt. A Trump vezette Egyesült Államokkal azonban sokkal gördülékenyebben ment a közös munka, ami egyfajta olvadásként is volt értelmezhető a két demokrata elnök ciklusa közé ékelve.

Kiemelendő, hogy a Trump-Orbán munkakapcsolat legfőképpen a két fél hasonló politikai irányvonala miatt volt ennyire virágzó, illetve azért, mert

Trump elnöksége alatt a washingtoni külügyminisztérium sokkal kevésbé helyezte előtérbe a demokrácia és emberi jogok kérdéskörét nyilvánosan.

Ez nem meglepő, hiszen Trump megválasztása, illetve külpolitikai attitűdje is éppen hogy a II. világháború után az Egyesült Államok által létrehozott és dominált liberális nemzetközi rendszerre adott ellenreakcióként volt felfogható. Trump azzal kampányolt, hogy a stratégiájukban szinte alig különböző (inkább csak az adott célhoz vezető eszközökben egyet nem értő) liberális és konzervatív elitek által létrehozott külpolitikai konszenzus megbukott, ugyanis sikertelen közel-keleti beavatkozásokhoz; Irán, Oroszország és Kína térhódításához; működésképtelen nemzetközi szervezetekhez és az Egyesült Államok hanyatlásához, illetve annak saját érdekeit semmibe vevő szövetségi rendszerekhez vezetett. Ezért szükséges szerinte az "Amerika az első" (America First) megközelítés, ami az amerikai történelem során egyébként nem először bukkant fel.

A Trump-féle rövidtávú érdekérvényesítést előnyben részesítő, kétoldali megegyezésekre alapuló külpolitikát így nevezhetjük

tranzakcionalista realista, rövidtávú haszonelvű szemléletnek,

amely alapján a hosszútávon kifizetődő erőfeszítések irrelevánsak (mint a nemzetközi együttműködés, a multilateralizmus, valamint a közös értékek és azok terjesztése). Ugyanakkor szembemegy azzal a többoldalú szövetségi rendszerekkel operáló, idealista stratégiai gondolkodással Amerikában, amelynek célja a liberális értékeken alapuló nemzetközi rendszer és az amerikai hegemónia fenntartása. Ahogy Magyarics Tamás Amerika-szakértő fogalmaz:

"Az idealista és a realista vonulat az amerikai külpolitikában mindig is egyidejűleg volt jelen, az Egyesült Államok esetében ezért inkább arról beszélhetünk, hogy egyes korszakokban melyik érvényesült jobban a másiknál. Ilyen értelemben a trumpi realizmus nem jelentett újdonságot; a nóvumot az jelentette, hogy az amerikai érdekérvényesítést nem vonta be idealista ideológiai mázzal."

Az Orbán Viktor által képviselt, a liberális fősodorba tartozó nyugati értékeket háttérbe szorító és kizárólag a magyar érdekeket központivá tévő külpolitika is ezt a fajta realista értékmentességet hirdeti, a hasonlóság pedig abban is megnyilvánul, hogy a "hanyatló" nyugati szövetségeket és benne az európai integrációt leértékeli, viszont előrébb sorolja a Kelettel és a Nyugattal egyaránt szoros együttműködést, amiből az országnak azonnali politikai vagy gazdasági haszna származhat.

Az egységfront jövője

A magyar kormányfő a nemzetközi profilját emelve igyekszik egy Trumpot is magába foglaló jobboldali globális hálózatot építeni azokból a pártokból és politikusokból, akikkel nagyjából egyeznek a nézeteik (mint Giorgia Meloni olasz miniszterelnök, a francia Marine LePen vagy a lengyel Jog és Igazságosság párt). Kérdés, hogy az elsősorban a konzervatív populista társadalmi témákat feszegető, "kultúrharcos" elemeken (mint az elit- és bevándorlásellenesség, a "woke" ideológia elutasítása és a "hagyományos" életmód tisztelete) túl milyen közös platformot tudnának létrehozni, és ez a kevésbé értékközpontú szövetség képes lenne-e megszilárdulni, ha a tagjai csak a saját érdekeit tartják szem előtt.

A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök fogadja Giorgia Melonit, az Olasz Testvérek (FdI) párt elnökét az Országházban 2018. február 28-án. Forrás: MTI Fotó/Miniszterelnöki Sajtóiroda / Botár Gergely

További probléma, hogy ha a transzatlanti kapcsolatot jobban mellőző Trump visszatérne a hatalomba a 2024-es elnökválasztást követően, több töréspont is hangsúlyosabban megjelenne az Európai Unió, és benne Magyarország, illetve az Egyesült Államok kapcsolatában. Habár kezdetben Orbán bizonyára üdvözölné Trump visszatérését a nemzetközi politika színpadára, az EU és Amerika között lévő egyik legfőbb stratégiai vita valószínűleg továbbra is Kína körül forogna.

Miközben ugyanis Washington pártállástól függetlenül egyre erélyesebben lép fel ázsiai vetélytársával szemben, addig Magyarország egyre szorosabbra fűzi gazdasági kapcsolatait Pekinggel.

Ezt valószínűleg nem nézné jó szemmel a Kínára a demokratáknál jobban kihegyezett Trump és a Republikánus Párt. Trump alatt az USA – ígérete szerint – még erősebben rákapcsolna a protekcionista kereskedelempolitikára, olyan célzatú intézkedésekkel, amelyek többek közt a leválás (decoupling) és a termelés-visszaszervezés (reshoring) jegyében születnek. Ahogy Amerika Kínával szemben, úgy az orosz-ukrán háború hatására Európa Oroszországgal szemben hajtott végre ilyen irányú lépéseket, hogy csökkentsék az ellenfélnek tartott hatalomnak való gazdasági kitettségüket.

Ez azonban teljesen mértékben szembemegy a kormányfő politikai igazgatója, Orbán Balázs által megfogalmazott magyar külpolitikai stratégiával, a "konnektivitással", amely egyik célja, hogy

a Nyugattal és a Kelettel való összeköttetés Révén Magyarország ne váljon a lassuló globalizáció (az úgynevezett deglobalizáció) és a visszatérő blokkosodás miatt a Nyugat perifériájává.

Azaz miközben a magyar oldal élne a globalizáció előnyeivel, hiszen a nyitott gazdasága jelentős mértékben függ a beáramló külföldi működőtőkétől (FDI), addig az USA egyre inkább bezárkózik.

Ebből fakadóan a konnektivitás-elvű magyar kormány a republikánusokkal Kína miatt ütközhet meg, a demokratákkal viszont főként a "másodszámú ellenféllel", Oroszországgal fenntartott politikai és gazdasági kapcsolata miatt rúgja, rúghatja össze a port (illetve, mert Orbán Trumphoz hasonlóan a háború mihamarabbi vége mellett érvel). Érdemes megemlíteni ellenben, hogy a Kínával és Oroszországgal kapcsolatos magyar álláspontot elsődlegesen a közös uniós álláspont befolyásolhatja.

Mindenesetre elemi érdeke az Egyesült Államoknak, hogy a kettős fenyegetés miatt egyben tartsa azt a szövetségi rendszert, amelyből Orbán kifelé kacsintgat.

Teszi azt annak ellenére, hogy a magyar kormányfő "jobboldali hálózatának" további tagjai, Giorgia Meloni és a lengyel PiS is kritikusabb álláspontot foglal el Oroszországot tekintve.

További vitás kérdés lehet az EU-USA, ezáltal az Orbán-Trump viszonyrendszerben is a magyar kormány által elviekben támogatott, ám egyelőre a tervezőasztalon is csak körvonalakban létező közös uniós védelempolitika. Az Egyesült Államokban egyelőre nincs konszenzus arról, hogy érdekükben állna-e egy "stratégiai autonómiával", vagyis saját védelem- és biztonságpolitikával rendelkező EU, amely ezáltal alááshatná Amerika NATO-n keresztül történő európai szerepvállalását (és az amerikai fegyvergyártás egyik fontos exportpiacát). Joe Biden a transzatlanti kapcsolatok erősítése mellett tette le a garast a multilaterális diplomáciát preferálva, de az, hogy Trump az "Amerika az első" mottó jegyében leépítené-e Washington európai jelenlétét, a jövőben derülhet ki.

Persze ahhoz, hogy megtudjuk, pontosan mit tenne az újraválasztott Trump elnök, illetve azt, hogy mit gondolna erről Orbán Viktor, ahhoz a várható republikánus elnökjelöltnek 2024-ben ismét győznie kellene.

Címlapkép: A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j) és Donald Trump (b) találkozója a korábbi amerikai elnök New Jersey állambeli bedminsteri birtokán 2022. augusztus 2-án.Címlapkép forrása: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher