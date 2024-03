Joe Biden helyett Michelle Obama? Megérkezett a válasz a reménykedőknek

Barack Obama volt elnök kijelentette, hogy teljes mértékben támogatja Joe Biden újraválasztási kampányát, azonban a demokraták között felmerült felesége, Michelle Obama korábbi first lady lehetséges nagyobb szerepvállalása, sőt, az elnökjelöltségéről szóló spekuláció is. Michelle Obama irodája közleményben reagált az amerikai NBC -nek a jelöltséggel kapcsolatban.

A novemberi választásokhoz közeledve egyre nagyobb az aggodalom a Demokrata Párt tagságában és szimpatizánsai között, sokan szeretnék, ha Michelle Obama aktívabb szerepet vállalna a kampányban.

Voltak, akik abban is bíztak, hogy a demokraták nyári konvencióján már Michelle Obama lehet a jelölt Joe Biden helyett, azonban most egyértelmű választ kaptak.

Az NBC News által idézett közleményben Michelle Obama volt first lady irodájának kommunikációs igazgatója, Crystal Carson világossá tette, hogy a korábbi first lady nem tervez elnökjelölt lenni sem 2024-ben, sem később.

Ahogy Michelle Obama volt first lady az évek során többször is kifejezte, nem fog indulni az elnökségért

- közölte Carson.

Hozzátette, hogy Michelle Obama támogatja Joe Biden elnök és Kamala Harris alelnök újraválasztását.

A Biden-kampány és a Michelle Obama közötti megbeszéléseket ismerő források szerint Michelle Obama idén ősszel is segíteni kívánja a Biden-kampányt, ahogyan négy évvel ezelőtt is tette. Azonban ahogy 2020-ban, úgy valószínűleg most is meglehetősen korlátozott lesz a szerepvállalása férje aktivitásához képest, aminek egyéb kötelezettségei mellett az az oka, hogy vonakodik újra teljes munkaidőben részt venni a politikai harcban - jelentették az NBC-nek a források.

Michelle Obama egyik segítője rámutatott az Oprah Winfrey-vel folytatott tavalyi beszélgetésére, amelyben erősen utalt arra, hogy ő maga valószínűleg soha nem fog megjelenni egy szavazólapon.

A politika kemény dolog. És annak, aki belevág, akarnia kell. A lelkedben kell lennie, mert annyira fontos. Az én lelkemben nincs benne

- írta le helyzetet az egykori first lady.

Az NBC megjegyezte: Michelle Obama egy 2022-es BBC-interjúban úgy fogalmazott, hogy "irtózik" az elnökjelöltséggel kapcsolatos kérdésektől.

Michelle Obamát elnöknek? Így alakult a volt first lady indulása iránti érdeklődés

Nemrég bemutattuk a Google Trends alapjait, a Google Trends használatának főbb tudnivalóit, és összefoglaltuk, pontosan hogyan kell értelmezni a Google Trends adatait ahhoz, hogy megtudjuk, mik a legfelkapottabb témák, hírek a világban és Magyarországon, mely témák mennyire érdeklik az embereket egy adott idősávban és területen.

A Google Trends adatait megvizsgálva, az elmúlt 12 hónapban az Egyesült Államokat tekintve jól látható, hogy januárban és februárban kiemelkedően magas volt a Michelle Obama iránti internetes kereséses érdeklődés, 2024. február 11-17. között elérve a csúcsot.

Kép forrása: Google Trends

Amennyiben az átfogó téma helyett a „Michelle Obama running for president” (Michelle Obama indul elnöknek) keresési kifejezést vizsgáljuk, és keresésünket leszűkítjük az elmúlt 90 napra, az látható, hogy január 28-án történt a legtöbb keresés a megadott kifejezésre, majd egy visszaesés után február elejétől február közepéig ismét megnövekedett a keresések száma.

Fontos megjegyezni: a 100-as skálán látható számok a keresési érdeklődést jelzik a grafikon legmagasabb pontjához képest az adott régióban és időszakban. A 100-as érték a kifejezés legnagyobb népszerűsége; az 50-es érték azt jelzi, hogy a kifejezés feleannyira népszerű.

Kép forrása: Google Trends

Amennyiben a „Michelle Obama running for president” (Michelle Obama indul elnöknek) mellett megvizsgáljuk a „Michelle Obama for president” (Michelle Obamát elnöknek) keresési kifejezést is, láthatjuk hogy a volt first lady esetleges elnökjelöltségéhez kapcsolódó két keresés használata szinte teljesen együtt mozog.

Kép forrása: Google Trends

Amennyiben a vizsgált időtartomány esetében a 2004 óta eltelt időszakot állítjuk be, jól látható az is, hogy férje elnöki ciklusainak végén, a 2016-os amerikai elnökválasztási kampány idején szintén emelkedés volt tapasztalható, és a 2020-as elnökválasztás előtt is megnövekedett az internetes keresésekben való érdeklődés, azonban

egyik esetben sem volt olyan látványos, mint a 2024-es választási kampány idején tapasztalt kimagasló értékek.

Címlapkép: Michelle Obama, a When We All Vote alapítója és társelnöke tart beszédet a Culture Of Democracy Summit nevű rendezvényen, 2022. június 13-án Los Angelesben, Kaliforniában. (Fotó: Kevin Winter/Getty Images)