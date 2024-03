Súlyos vita bontakozott ki: tényleg kifogyott Oroszország a fegyverekből?

A 94. Omszki bázis Oroszország egyik legnagyobb fegyverraktára, ahol főként aknavetőket, önjáró tarackokat és vontatott lövegeket tárolnak. Ennek egyik tárolóterületét mutatja be az alábbi rövid képsor, jelezve, hogy az ott tárolt vontatott lövegek már 2023 májusában eltűntek. Nagy valószínűséggel ezeket a fegyvereket a veszteségek pótlása miatt kivonták a raktárakból és a frontra vitték őket.

While the 94th in Omsk contained a large amount of SPG´s, it also had one storage for towed artillery on the northwestern part of the base, which has been completly depleted.Timeline 5/2021 - 5/2023.Location : 55.021412, 73.38500. pic.twitter.com/NUIGmf3561

Sokan ezt a képsort úgy értelmezték, hogy eljött a vég Oroszország számára, hamarosan ugyanis véglegesen kifogynak a fegyverekből.

Más háborús elemzők azonban jelezték, hogy bár az omszki raktár képen látható szárnya valóban kiürült, a többi raktárban, illetve még Omszk területén is rengeteg tüzérségi fegyver található.

2/ First of all here are the numbers. Two tables are showing the decline in absolute numbers of SPGs and TA at the most important bases from 2021 to now and I have also attached a table showing the decline by system. pic.twitter.com/BuinuLDSyz