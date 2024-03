Katonai segítséget nyújt Franciaország a Putyin által fenyegetett országnak

Védelmi és gazdasági együttműködési megállapodást kötött Franciaország és Moldova csütörtökön Emmanuel Macron francia és Maia Sandu moldovai elnök találkozóján – írja a Financial Times

A védelmi megállapodás értelmében

francia katonai képviselő lesz Moldovában, Párizs segít moldovai katonák kiképzésében, illetve fegyvereket is szállítanak az országnak.

A volt szovjet tagköztársaság Maia Sandu 2020-as elnökké választásával vett egyértelműen Nyugat-barát irányt, 2022-ben EU-tagjelöltté is vált. A Szovjetunió szétesése után zajló háborúban a Dnyeszteren túli terület Dnyeszter Menti Köztársaság néven elszakadt, ott jelenleg is orosz „békefenntartó” katonák állomásoznak. A Moszkva-barát bábállam a múlt héten hivatalosan is segítséget kért Oroszországtól, amely egyelőre nem válaszolt a kérésre.

Elképzelések szerint Ukrajna mellett Moldova behódoltatása is Vlagyimir Putyin tervei között szerepelhet, azonban ehhez Odessza megyét is el kellene foglalnia, Moldova ugyanis Ukrajna Odessza megyéje és Románia között fekszik. Putyin szerdán találkozott a Moldován belüli, szintén oroszbarát terület, Gagauzia elnökével, és segítséget ígért neki a központi moldovai kormányzattal szemben.

Moldáv vezetők többször figyelmeztettek, hogy Moszkva hibrid műveleteket folytat az országban, melyek célja a Nyugat-barát vezetés megpuccsolása. A műveletek idén erőteljesebbé válhatnak, mivel az ország elnökválasztásra készül.

Ma Ukrajna a frontvonal az Európáért […] folytatott harcban. Közös biztonságunk forog kockán. Ha az agresszort nem állítjuk meg, tovább fog menni, és a frontvonal egyre közelebb kerül. Közelebb hozzánk. Közelebb önökhöz

– jelentette ki Sandu Párizsban.

Macron Franciaország „rendületlen támogatását” ígérte a Moldova függetlenségéért, szuverenitásáért és területi integritásáért folytatott küzdelemben.

A találkozóra néhány nappal azután került sor, hogy Macron azt mondta, nem kizárható, hogy NATO-katonák menjenek Ukrajnába. Számos tagállam éles kritikával illette a francia elnököt kijelentéséért.

Címlapkép: Emmanuel Macron francia elnök Maia Sandu moldovai államfőt fogadja a párizsi államfői rezidencia, az Elysée-palota bejárata előtt 2024. március 7-én. MTI/AP/Christophe Ena