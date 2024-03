Szerencseérméket dobált egy utas a repülőgép hajtóművébe, meg is lett az eredménye

A közösségi médiában terjedő videókon az egyik légiutas-kísérő kérdőre vonja az utast, hogy hány érmét dobott be a hajtóműbe. Az utas azt mondja, 3-5 érmét.

Az utast a repülőtéri rendőrség elvitte.

A repülőgépet alapos vizsgálatnak vetették alá, mielőtt elindulhatott volna úti céljába, Pekingbe. A China Southern Airlines gépe több mint négy órát vesztegelt emiatt a reptéren.

Több alkalommal is előfordult már Kínában, hogy a beszálló utasok érméket dobtak a repülőgépre. Nem szándékos károkozásról van azonban szó, hanem babonáról:

az „elkövetők” azt hiszik, hogy a „szerencseérmék” dobálásával biztonságos lesz az utazás.

A China Southern Airlines Weibo-oldalán figyelmeztetést adott ki a „civilizálatlan viselkedés” ellen, hozzátéve, hogy az érmék gépnek dobálása veszélyezteti a repülésbiztonságot, és különböző fokú büntetésekhez vezethet.

