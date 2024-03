Nagyon csúnya véget ért az Abrams tankok első ukrajnai bevetésre – Ennyit a legendás amerikai harckocsikról?

2022 végén, 2023 elején hatalmas erőket mozgatott meg Ukrajna azért, hogy elérje: nyugati szövetségeseik szállítsanak nekik modern, NATO-országokban gyártott Challenger 2-es, Leopard 2-es, Abrams és Leclerc harckocsikat. Négyből három esetben sikerrel is jártak: a Challenger 2-eseket és Leopard 2-eseket 2023 tavaszán, az Abramseket ez év őszén kapták meg. A Leclerceket a franciák végül nem adták oda Ukrajnának.

A Portfolio már 2023 januárjában, hónapokkal azelőtt, hogy ezek a harckocsik megérkeztek volna Ukrajnába, megírta: igencsak túlzó a csodavárás a NATO-páncélosokkal kapcsolatosan, hiszen a modern páncéltörő rakéták, illetve a páncéltörő robbanófejekkel felszerelt kamikaze-drónok ezeket a járműveket olcsón és egyszerűen semlegesíteni tudják. A nyári ukrán offenzíva során a Leopardokat, most pedig az Abrams harckocsikat szedik szét ezek az eszközök.

Berdychi, a Ukrainian M1A1 Abrams from the 47th Mechanized Brigade hit a mine, threw a track, and was abandoned while defending the main road in town. https://t.co/H0OFACBrKD

Az amerikai gyártmányú M1A1SA harckocsikat először Avgyijivka térségében láthattuk éles bevetésen. Az ukrán haderő 47-es számú gépesített gyalogsági dandárja használta ezeket az eszközöket először Ukrajnában, ahogy a frontvonal a várostól nyugatra tolódott, Berdicsi térségében legalább hármat ki is lőttek az oroszok. Mivel Ukrajna összesen 31 Abrams tankot kapott Amerikától, ez majdnem 10%-os veszteségrátát jelent pár nap leforgása alatt.

Ahogy ezen sorok készülnek, Avgyijivkától nyugatra most is heves összecsapások zajlanak, így sok részlet nem ismert még az Abrams tankok első harci bevetéséről. Nem tudjuk még, az ukránok mennyi harckocsit küldtek a térségbe, nem tudjuk, ezek milyen sikerrel vették fel a harcot az orosz erőkkel, ahogy azt sem, hogy milyen veszteségeket szenvedett az ukrán tankok legénysége, ahogy elhagyták járművüket, már ha el tudták ezeket hagyni.

Eddig az Abramsekkel kapcsolatosan két érdekes sztori kapott szárnyra, az egyik orosz, a másik ukrán forrásból. Az ukránok nyilván a tankok jó teljesítményét méltatják, az oroszok pedig trivializálják a harcjármű éles harctéri képességeit.

Russian footage shows an M1A1SA Abrams being hit by an ATGM on the northern edge of Berdychi.This would mark the third Abrams MBT destroyed along the Avdiivka axis. pic.twitter.com/Ima5zQpBkd