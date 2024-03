Történelmi veszteséget szenvedhetett Ukrajna: Oroszország egyetlen lövéssel semmisített meg két Patriotot

Az alábbi felvételeken az orosz védelmi minisztérium két Sz-300-as légvédelmi rakétarendszert azonosított ukrán veszteségként. Az orosz-ukrán háborúval, azon belül is főként a veszteségekkel foglalkozó elemzők nagy része állítja, a videófelvételen két Patriot rakétaindító megsemmisítése látható.

Two M901 launcher vehicles of the MIM-104 Patriot air defense system of the Armed Forces of Ukraine were destroyed as a result of Russian strike with Iskander ballistic missile near Pokrovsk in Donetsk Oblast of Ukraine.Those are the two first confirmed losses of such type of pic.twitter.com/UaK4yFKlVd