Izrael új döntésével a lehető legrosszabb időpontjában haragítja magára az egész iszlám világot

A jeruzsálemi Templom-hegyen található Al-Aksza mecset a mekkai Kába-szentély és a medinai Próféta Mecsete után az iszlám világ legszentebb helye. Izrael még tavaly döntött úgy, hogy biztonsági okokra hivatkozva korlátozni fogja az egyébként több százezer hívő befogadására alkalmas komplexum látogathatóságát az iszlám szent hónapja, a ramadán alatt.

Több beszámoló is érkezett arról, hogy a hívek csak hatalmas nehézségek árán tudnak bejutni a mecsetbe, ami az egyébként is gyakran feszült böjti hónap alatt további konfliktusokhoz is vezethet.

A helyzet súlyosságát Jordánia is jelezte. II. Abdullah jordániai uralkodó családja, a Hasemita-dinasztia egyébként hivatalosan 1924 óta őrködik a jeruzsálemi iszlám és keresztény szent helyek fölött (a legenda szerint az uralkodó dédapja, I. Abdullah személyesen vett részt a Krisztus feltámadásának emléket állító Szent Sír-templom oltásában az 1949-es tűzvész során). Abdullah korábban is kritizált minden, a Templom-hegy látogatását nehezítő izraeli intézkedést.

Címlapkép: a Templom-hegy, előtérben az Al-Aksza, háttérben a Sziklamecset kupolájával. A címlapkép forrása: David Silverman/Getty Images