Az elmúlt napokban újabb videót tett közzé a brit védelmi minisztérium a DragonFire névre hallgató légvédelmi lézerfegyver tesztjeiről: London értékelése szerint az eszköz „fundamentálisan változtathatja meg a harctereket.”

Anton Gerascsenkó, az ukrán belügyminiszter tanácsadója X-oldalán azt írta ki: Ukrajna készen áll arra, hogy tesztelje az új fegyvert komplex harci körülmények közt, majd arra kéri majdnem 600 ezer követőjét, hogy juttassák el ezt a kérést „a megfelelő emberekhez.”

A DragonFire azért érdekes, mert olcsó és hatékony megoldás lehet az egyik legégetőbb légvédelmi problémára a modern háborúkban: a dróntámadások elhárítására. Miközben egyetlen légvédelmi rakéta több millió dollárba is kerülhet, egy lövés egy ilyen lézerfegyverrel ehhez képest szinte ingyen van.

Nagy-Britannia még nem reagált az ukrán tanácsadó kérésére. Nem lenne meglepő, ha a kijevi kormány ezt a kérést hivatalos kapacitásban is eljuttatná Londonhoz.

Britain's Ministry of Defense has shown footage from tests of the DragonFire long-range laser weapon. says that such advanced weaponry can @DefenceHQ