Orosz bombázók repültek át a „NATO-tó” felett

Bombázókat röptetett meg Oroszország a NATO országok által körülhatárolt Balti-tenger fölött tegnap, jó eséllyel azt demonstrálva a nyilvánosság előtt, hogy nem igaz, hogy a térség Oroszországtól elzárt „NATO-tó” lett.

Nemrég csatlakozott Svédország a NATO-hoz, ennek kapcsán számos mém felkerült az internetre arról, hogy a Balti-tenger egyfajta „NATO-tó” lett, hiszen két szűk orosz partszakaszt kivéve csupa NATO-tagállam határolja körül a térséget. Ez a mémelés a NATO-n belül sem talált osztatlan pozitív fogadtatásra; már akkor is volt olyan amerikai tábornok, aki arra figyelmeztetett, hogy egyáltalán nem igaz, hogy Oroszország nem fér mostantól hozzá a térséghez és kontraproduktív dolog erről szóló információkat terjeszteni.

Kapcsolódó cikkünk 2024. 03. 01. Elmondta az amerikai hadsereg volt európai parancsnoka, mit támadhat meg Ukrajna után az orosz hadsereg

Most először Svédország NATO-csatlakozása óta Oroszország meg is röptetett pár bombázót a Balti-tenger fölött: a gyakorlaton Tu-22M3 stratégiai bombázók és Kinzsal hiperszonikus rakétákkal felszerelt MiG-31-es elfogó vadászgépek vettek részt. A gyakorlat célja szinte egyértelműen az volt, hogy az oroszok megüzenjék: továbbra is korlátlan hozzáférésük van a Balti-tenger semleges vizeihez.

Tu-22M3 long-range missile carrier bombers (#32,34) with the Kh-22/32 anti-ship missile performed a scheduled flight over the Baltic Sea.MoD RF (March 12) pic.twitter.com/WatEakwiVH — Massimo (Frantarelli) March 12, 2024

Az orosz bombázók NATO-országok légterét nem sértették meg. Ezzel párhuzamosan gyakorlatot tartott az orosz légierő a Kaszpi-tenger fölött is.

Címlapkép forrása: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images. A címlapkép illusztráció, Tu-160-as nem vett részt a gyakorlaton.