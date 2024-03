Orbán Viktor politikáját bírálta Navalnij özvegye

Julia Navalnaja, Alekszej Navalnij özvegye egy videóüzenetben osztotta meg gondolatait egy nagygyűlésen, amelyet Karácsony Gergely szervezett. Az üzenetében kifejtette, hogy férje az alapvető jogokért, mint a szólásszabadság, tisztességes választások, demokrácia és a korrupcióval való szembenállás mellett küzdött. Kiemelte Navalnij erős befolyását és azt, hogy Vlagyimir Putyin elnök nem tudott volna egyedül megbirkózni vele.

Ebben a kontextusban említette meg Orbán Viktor miniszterelnököt, mint politikai cinkost.

Navalnaja szerint a háború elindítása mögött is az állhatott, hogy Putyin tudta: Európában vannak olyan szövetségesei, akik képesek gyengíteni a kontinens egységét. Az özvegy arra is rávilágított, hogy Oroszországban Putyin elnöksége alatt fokozatosan csorbultak a szabadságjogok. Példaként hozta fel a gyülekezési-, szólásszabadság korlátozását, a tisztességes választások hiányát és a független média ellehetetlenítését. Navalnaja sajnálatát fejezte ki amiatt is, hogy hasonló tendenciák figyelhetők meg Európa több országában is, beleértve Magyarországot.

Végül hangsúlyozta: „Putyin nem Oroszország. Oroszország nem Putyin” - hasonlóképpen emlékeztetett arra, hogy Magyarországon is vannak olyan emberek, akik nem támogatják Orbán politikáját és kiállnak a demokratikus értékek mellett.

... És Magyarország sem Orbán

- emelte ki Navalnaja.

Címlapkép forrása: Mikhail Svetlov/Getty Images