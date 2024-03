A fél világ várja a békét a történelmi konfliktusban – Tényleg ez lesz a megoldás?

Az izraeli-palesztin konfliktus elhúzódásával újra felmerült a kétállami megoldás lehetősége, a nemzetközi közösség egyre hangosabban követeli a háború lezárását és helyzet hosszútávú rendezését. Jeruzsálem hevesen elutasítja ennek a lehetőségét, mivel szerintük ez a felállás csak a Hamász terrortámadását legitimálná. A felvetés egyáltalán nem új, de számtalanszor átalakult már az elmúlt évtizedekben, miközben a valódi megoldás egyelőre ma sem látszik. Felmerül a kérdés, hogy lesz-e egyáltalán valaha független Palesztina, ha igen, milyen formában és pontosan mikor kerülhet sor erre. A válaszok szövevényesek és majdnem több kérdést hagynak, mint ahányra megoldást nyújtanak.

2023. október 7-e sorsfordító napként fog bevonulni a Közel-Kelet történelmébe. Még ha az azt követő háború végül valódi megoldás nélkül is fog lezárulni, akkor is történtek olyan események, amelyek teljesen megkülönböztették az összecsapásokat az eddigiektől. Az egyik legfontosabb, hogy mindkét oldalon súlyos áldozatokat követelt már eddig a háború, és ez a jövőben csak tovább emelkedhet. Az is eltérést jelent az eddigiektől, hogy a korábbi status quót felrúgva az izraeli csapatok bevonultak a Gázai övezetbe, valamint az eseményekre irányuló nemzetközi figyelem mértéke is jóval nagyobbá vált. Ennek köszönhető az, hogy számos ország – köztük Izrael számos szövetségese is – egyre hangosabban kezdett kiállni a békés rendezés mellett, gyakran hangzanak el érvek a kétállami megoldás sürgetésére. Felmerül azonban a kérdés, hogy ez micsoda, és pontosan hogyan lehetne addig eljutni.

Nem kétséges, hogy bármilyen rendezéshez először a jelenlegi háborút kellene lezárni.

Az első lépés az lehetne, hogy a Hamász és Jeruzsálem megállapodik egy hosszú tűzszünetben, amikor mindkét fél tesz a másiknak engedményeket. Jelenleg is egy hasonló koncepció átverésén dolgoznak a közvetítők, leginkább Egyiptom, Katar és az Egyesült Államok diplomatái. Az elképzelés alapján a felek hat hétre berekesztenék a harcokat, közben elengednék a túszokat a palesztinok, valamint az elesett izraeliek holttesteit is kiszolgáltatnák az IDF-nek, miközben megindulhatnának a humanitárius segélyszállítmányok Gázába és bebörtönzött palesztinokat engednének szabadon Izraelben. Ha a tűzszünet sikeresnek bizonyul, akkor lehet a tárgyalások megkezdéséről tárgyalni, amely várhatóan hosszúra nyúlt megbeszéléseket jelentene a békefolyamat felé.

Vannak olyan kérdések azonban, amelyeket még ezt megelőzően tisztázni kellene. Először azt, hogy a két entitás közötti vitában az erőviszonyok nagyon aszimmetrikusak, egyértelműen Izrael felé lejt a pálya. A nemzetközi közvélemény ezt gyakran figyelmen kívül hagyja és egyenlő felek közötti küzdelemként mutatja be az összecsapásokat. Ebből a tényből kiindulva világossá válik, hogy Jeruzsálem diktálhatja a feltételeket, amelyeket a palesztinok kénytelenek lennének elfogadni, máskülönben gyakorlatilag hatástalan lenne a párbeszéd. Kihívást jelent már önmagában az is, hogy pontosan kik is a palesztinok.

A nemzetközi közösség 1974-ben elismerte a nép önrendelkezéshez való jogát, miközben a lakosság nevében egy minimum megkérdőjelezhető legitimitású, a világ számos országában terrorszervezetként nyilvántartott mozgalom jár el.

A kétállamiság története

A zsidóság többségében az európai kontinensen élt a 19. században, a világ többi részén csak elszórtan alkottak kisebb diaszpórákat. Nem véletlen, hogy éppen Európában volt a legaktívabb zsidó szellemi élet, itt született meg a cionizmus eszméje is, amely meghatározó lett az izraeliták jövőjének szempontjából. Az 1800-as évek második felében megszülető gondolatok lényege az volt, hogy a zsidóság egyesüljön egységes állami keretek között, amelynek a vezetése is izraelita. A mozgalom alapművének a budapesti születésű Herzl Tivadar írását, a Judenstaatot tartják. Az 1896-os mű megjelenése után a gondolatok főleg a kelet-európai zsidóságnál nyertek teret, és egyre nagyobb nyomást tudott helyezni a világ politikai vezetésére.

A cionizmus vezetői kezdetben az Oszmán Birodalom vezetésénél próbálták elérni a zsidók letelepítését Palesztinában, de ez a helyi arabok körében heves ellenállásba ütközött.

Az első világháború utolsó előtti évében, még 1917-ben tett ígéretet Arthur James Balfour brit külügyminiszter egy zsidó állam felállítására a történelmi Palesztina területén. A nyilatkozat maga nem fogalmaz egyértelműen, a „zsidó nép nemzeti otthonáról” esik szó benne, ami máig megosztja a nemzetközi közvéleményt. A cionisták, valamint azok támogatói szerint ez egyértelműen Izrael létrehozásának ígéretét tartalmazza, míg mások szerint a „nemzeti otthon” megfogalmazás egyáltalán nem azonos jelentésű ezzel. A dokumentum viszont éppen elegendő támasztékot adott a Cionista Szövetségnek a jövőben, hogy számonkérjék annak betartását Londonon. A britek végül a második világháborút követően kivonultak a területről és 1948. május 14-én Dávid Ben-Gúrión Tel-Avivban kikiáltotta Izrael állam függetlenségét.

Map of the UN partition plan, November 1947, on the eve of the end of the British mandate, on the eve of the 1948 war. Green-Jewish. Orange-Arabian. The did not agree, started a war, and claimed territory through the , in the north, in the south, in Jaffa, #Arabs — Asher (Bitonאשר) December 31, 2023

A britek ezt megelőzően 1947-ben az ENSZ elé terjesztették a tervüket, amely a 181. számú határozatként híresült el.

Ebben egy zsidó és egy arab államra osztották volna fel a korábbi Palesztina mandátumterületet, Jeruzsálem városát pedig nemzetközi felügyelet alá helyezték volna.

Ezt a muszlim többségű országok nem akarták elfogadni, ezért Izrael létrejötte után azonnal megtámadták koalíciós hadakkal a zsidó államot, de végül alulmaradtak. Ez azt eredményezte, hogy az Izraeli Védelmi Erők (IDF) a határozatban szereplő határain kívül is számos területet elfoglalt, elűzve onnan a palesztinokat. A helyi iszlámhívők tömegei döntöttek a menekülés mellett, vagy utasították őket lakhelyük elhagyására. A háború a Közel-Keleten élő zsidó kisebbség sorsát is megpecsételte, mivel már nemkívánatos személyekké váltak ezekben az országokban, így sokan az „alijázás”, vagyis az izraeli letelepedés mellett döntöttek. A cionisták álma ezzel valóra vált, mivel létrejött egy független, izraelita állam az egykori Palesztina területén. Az egyetlen problémát az jelentette csak, hogy ezzel egy máig megoldatlan feszültséggóc is keletkezett, ráadásul szinte minden oldalról barátságtalan kormányok veszik körbe Izraelt. Kétállami megoldásról tehát már a kezdetektől szó sem lehetett: egyrészt mert senki nem akart belemenni, másrészt pedig az ellenőrzött területek mérete is eltért a kezdetben meghatározottaktól.

Ettől kezdve évtizedeken keresztül holtpontra jutott a kétállami rendezés témája, mivel a hozzáállás mindkét oldalon befagyott. Izrael a saját stratégiai biztonságának szavatolása miatt nem támogatta, míg az arab államok egyáltalán Izrael létét sem voltak hajlandóak elismerni. A feszültség számos alkalommal vezetett összecsapásokig, felkelésekig, míg végül az 1990-es években elérhető közelségbe került egy békés megoldás.

A palesztinokat lényegében vezető Palesztinai Felszabadítási Szervezet (PFSZ – ennek a legnagyobb politikai frakciója a Ciszjordániát vezető Fatah) és Izrael 1993-ban Norvégia fővárosában, Osloban megállapodást írtak alá egymással. Ennek lényege, hogy a palesztinok elismerik Izrael létjogosultságát, felhagynak a terrorizmussal, cserébe a zsidó állam részleges autonómiát biztosított a palesztin területeken, elismerte a PFSZ-t, valamint annak céljait. Egy évvel később tovább szaporodtak a biztató jelek, amikor az IDF kivonult néhány településről, ezzel is hozzájárulva a helyi muszlim közösség önállósodási folyamatához. Az ígéretes kezdetet követően a felek újra eltávolodtak egymástól, mivel a bizalmatlanság és az elégedetlenség kezdett eluralkodni.

Pres Clinton oversees Prime Minister Yitzhak Rabin of Israel & Chairman Yasser Arafat of the Palestinian Liberation Organization shaking hands following the signing of the Middle East Peace Agreement on the South Lawn of the White House on Sep 13, 1993. #30moments — Clinton (Presidential) April 5, 2023

Na de mi a helyzet majdnem fél évvel a háború kezdete után?

A kétállamos megállapodás egyik legfontosabb kérdése, hogy pontosan hogyan is értelmezhető az, hogy a megosztott palesztin területeket két különböző, egymással is komoly vitában álló szervezet vezeti. Bár a 2023 októberében induló hadműveletek célja egyértelműen a Hamász teljes megsemmisítése, egyáltalán nem biztos, hogy ez sikerrel is járhat. Ennek okai összetettek: egyrészt a közel két évtizedes uralom alatt mélyen a társadalomba ivódott a mozgalom ideológiája, így, ha a szervezet meg is szűnik, az eszmeiség megmarad, valamint a Hamász mostanra egy kiterjedt nemzetközi szervezetté vált, így a gázai területek teljes elvesztése komoly csapás lenne, de nem végzetes.

Ettől függetlenül nem kizárható, hogy más lesz a vezető Gázában a háború befejeztével, bár egyelőre az sem világos, hogy pontosan milyen sorsot szán a területnek a jeruzsálemi vezetés.

A Palesztin államiságáért felsorakozók gyakran azt emlegetik, hogy az 1947-es ENSZ határozatban megrajzolt határokhoz kellene visszatérni, annak mentén kell két külön államot létrehozni. Ennek az esélye viszont gyakorlatilag egyenértékű a nullával. Izrael jelentősen nagyobb területeket ellenőriz, és a mostani háborúban is egyértelműen Jeruzsálem van nyerő pozícióban. Ennélfogva elképzelhetetlen, hogy a Knesszet a területeinek jelentős részét feladva úgy döntsön, hogy azokat átadja a palesztinoknak. Az tehát világos, hogy már az első pontnál, a területiség kérdésénél megbukik ez a nemzetközi követelés.

Izrael jelentősen nagyobb területeket ellenőriz, és a mostani háborúban is egyértelműen Jeruzsálem van nyerő pozícióban. Ennélfogva elképzelhetetlen, hogy a Knesszet a területeinek jelentős részét feladva úgy döntsön, hogy azokat átadja a palesztinoknak. Az tehát világos, hogy Felmerült, hogy a ma ellenőrzött palesztin területeken jöjjön létre egy önálló ország, amelyet elismernének a nemzetközi szervezetek. Ezzel az elképzeléssel is több gond van egyszerre. Egyrészt a palesztinok számára ez azt jelentené, hogy örökre elbúcsúzhatnak az Izraeltől mentes Palesztina létrejöttétől, de még az 1947-es területeiktől is. Mindazonáltal Ciszjordániában a helyzet rendkívül átláthatatlan. A területeket Izrael különböző zónákra osztotta, amelyeket gyakran egy ementáli sajthoz hasonlítanak. ️He is right. Settlements are military structures, often placed on hills, used to isolate the natives and render life impossible and miserable. Settlements are the core of , or any colony that wants to settle in the middle of foreign lands. You simply can not settle #Israel — Middle (East) February 4, 2024 Az eltérő jogállású, és földrajzi szempontból sem összefüggő terület egyesítése szinte lehetetlen feladatot jelentene. Ennek hátterében az áll, hogy a jobboldali izraeli politika hallani sem akar arról, hogy területet engedjenek át a palesztinoknak, valamint a térségben számos zsidó telep jelent meg. Létszámuk sem elhanyagolható, körülbelül félmilliós közösség él Ciszjordániában, valamint Kelet-Jeruzsálemben további százezrek. Ezeket a telepeket szinte lehetetlen lenne eltüntetni. Arról már egyáltalán nem beszélve, hogy felmerülne a kérdés, hogy pontosan hogyan tudnák tartani a kapcsolatot a jelen helyzetben kvázi exklávéként működő Gázai övezettel, és ez a helyzet nem vezetne-e a két terület teljes szétszakadásához.

Mindazonáltal Ciszjordániában a helyzet rendkívül átláthatatlan. A területeket Izrael különböző zónákra osztotta, amelyeket gyakran egy ementáli sajthoz hasonlítanak. Az eltérő jogállású, és földrajzi szempontból sem összefüggő terület egyesítése szinte lehetetlen feladatot jelentene. Ennek hátterében az áll, hogy Létszámuk sem elhanyagolható, körülbelül félmilliós közösség él Ciszjordániában, valamint Kelet-Jeruzsálemben további százezrek. Ezeket a telepeket szinte lehetetlen lenne eltüntetni. Arról már egyáltalán nem beszélve, hogy felmerülne a kérdés, hogy pontosan hogyan tudnák tartani a kapcsolatot a jelen helyzetben kvázi exklávéként működő Gázai övezettel, és ez a helyzet nem vezetne-e a két terület teljes szétszakadásához. Kettő helyett három? Néhol felmerültek már olyan hangok is, amelyek azt pedzegetik, hogy kellene egy gázai palesztin állam, valamint egy ciszjordániai palesztin állam. A helyzet nem lenne példa nélküli a történelemben: az 1949-es arab vereséget követően Egyiptom ellenőrizte Gázát, míg Jordánia Ciszjordániát, ezzel tulajdonképpen egy háromállami megoldás volt érvényben. Ugyanúgy a háromállami megoldást használják a 2007 utáni időszakra is, amikor Gázában a Hamász átvette a hatalmat, és gyakorlatilag kiűzte a Fatahot. A háromállami megoldásnál ugyanazok a problémák tűnnek elő, mint amelyek már a kétállaminál is jellemezték a helyzetet: területek feladása, álmokról való végleges lemondás.

A megoldásokban az a közös pont, hogy nagyban függenek attól mit gondolnak Jeruzsálemben a Gázai övezet jövőjéről, vagy akárcsak az önálló független Palesztináról. A hadműveletek során egyértelműen különálló entitásként kezelték a két területet ezért várhatóan a jövőben is ez marad. Az világos, hogy Jeruzsálem hallani sem akar arról, hogy államszervezet jöjjön létre, de a nemzetközi nyomás segítségével a palesztinoknak van esélyük elérni kedvezményeket. Ehhez viszont részükről is komoly lemondás, valamint kompromisszumkészség kell. Ha ez megvalósulhatna, még akkor is ott a kérdés, hogy az arab többségű országok ezt hajlandóak lennének-e ezt elfogadni. A korábbiakhoz hasonló, koalíciós külső támadás szinte elképzelhetetlennek látszik, de egy két- vagy háromállami megoldás is, amely nem az 1947-es határokon alapul.

A háttérben pedig mindig ott van Irán, a Hamász legnagyobb támogatója, akik szinte bizonyosan semmi olyat nem hajlandóak elfogadni, amely Izrael elismerését jelentené.

Ameddig a síita hatalom ellenségeskedésének kérdését nem rendezik megnyugtatóan Jeruzsálemben, addig elérhetetlennek tűnik a cél, hogy valaha teljes biztonságban legyenek.

Címlapkép forrása: Amir Levy/Getty Images