Páratlan hatékonysággal működik az ukránok sztárfegyvere, de mégsem építhetnek mindent erre

Az ukrán haderő nagyban támaszkodik az oroszok inváziójának visszaverésénél a dróntechnológia tömeges használatára, viszont ez nem változtatja meg az egyensúlyt a harcok során – számolt be a Kyiv Post.

Az ukrajnai háború egyik legfontosabb fejleménye, hogy mindkét fél tömegesen kezdte el használni az emberi irányítású (First Person View – FPV) drónokat, amelyek segítségével pontos képet kaphatnak a frontvonal állásáról.

Jelenleg Ukrajnában elképzelhetetlen mértékű drónhasználatot látunk, valóban drónok tíz- és százezreiről beszélünk a harctéren

– mondta el Ulrike Franke, az Európai Külkapcsolati Tanács (ECFR) kutatója. Kijevben is látják a technológiai előnyeit az eszközöknek, ezért idén 1,25 milliárd dollárnyi összeget különítettek el a hasonló drónok fejlesztésére. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentette, hogy „egymillió drónt” fog gyártani a kelet-európai ország idén. Ukrajna nyugati szövetségesei is igyekeznek hasonló eszközökkel ellátni az ukrán haderőt, viszont hatalmas az igény a frontvonalon ezekből.

Kijevi tisztségviselők szerint havonta akár 100-120 ezer FPV-re is szükség lehet a harcokhoz.

Ukrajnában a legégetőbb problémát jelenleg azonban nem a drónok jelentik, hanem a tüzérségi lövedékek krónikus hiánya. A Stratégiai Tanulmányok Intézetének (IISS) tanulmánya szerint egy támadó hadművelethez havi 200-250 ezer hasonló lőszerre lenne szükség, de a védelem hatékony fenntartása érdekében is 75-90 ezer elfogy egy hónap alatt. Az világos, hogy Kijev nem rendelkezik elegendő mennyiséggel egy átfogó offenzíva megindításához, de az állások tartása is egyre nagyobb kihívást jelent, mivel a nyugati lövedékek szállítása akadozik.

Ukrajna a csapásmérő drónok gyártásának jelentős növelésével csökkentheti tüzérségi lőszerigényét

– írja az IISS tanulmánya. Ebben azt írják le, hogy az olcsó FPV-k a költségek töredékéért képes hasonló hatást okozni a frontvonalon, mint a tüzérségi eszközökből kilőtt lövedékek. A költségkülönbség közben majdnem tízszeres a kettő között. A hatékonysága is megkérdőjelezhetetlen,

francia katonai források beszámoltak arról, hogy az orosz védelemben okozott károk akár 65-85 százalékáért is ezek a drónok lehetnek felelősek.

Abban azonban egyetértettek a szakértők, hogy hiába a remek számok, ezek mégsem tudják helyettesíteni a tüzérséget. Egyszerűen nem tud akkora rombolást okozni egy párszáz grammos robbanótöltet, mint egy tüzérségi lövedék. Emiatt – bár remek kiegészítők az FPV-k – de valójában még mindig lőszerek tömegére van szüksége Ukrajnának.

Az aggodalmak közben annak is szólnak, hogy a kis és egyszerű drónokat rádióhullámos jelekkel könnyű megzavarni, ezért az eszközök egyre kisebb százaléka talál célt. Az is jelentős problémát okoz, hogy ameddig a háború elején az ukránok hatalmas előnyt élveztek az FPV-k számában, addig mára az oroszok minimum beérték drónokat illetően Kijevet, de egyes hírek szerint már felül is múlták őket.

Címlapkép forrása: Khrystyna Lutsyk/Global Images Ukraine via Getty Images