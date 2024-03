Történelmi győzelmet aratott Vlagyimir Putyin, de van pár komoly furcsaság

Vasárnap este az utolsó urnákat is lezárták Oroszországban, a szavazatokat pedig mára össze is számolták, így biztosra vehető, hogy Vlagyimir Putyin nemcsak saját, de a poszt-szovjet Oroszország legnagyobb választási győzelmét is magáénak tudhatja. Nézzük, mit mutatnak a számok.

A Szovjetunió felbomlása óta most tartották a nyolcadik közvetlen elnökválasztást Oroszországban, és bár Putyin győzelme semmiképp sem nevezhető meglepőnek, akadnak azért itt érdekességek. A választásokon résztvevő orosz állampolgárok aránya már önmagában érdekes, ugyanis a mostani 74,22%-os részvételi arány csak egy hajszálnyival marad el a modern orosz történelem minden bizonnyal legfontosabb, 1991-es választása mögött. Akkor a választásra jogosultak 74,67%-a járult az urnák elé. A magas résztvevői arány esetén felmerülhet kérdésként, hogy a több százezer Ukrajnában, vagy az ukrán határ környékén állomásozó orosz katona hogyan adhatta le a voksát, de a helyzet alapvetően védhető a Kreml oldaláról: a részleges megszállás alatt álló, Moszkva által magának vallott területeken ugyanúgy megtartották a választásokat. Ha a részvételi arány nem is döntött rekordot, Putyin abszolút: a szavazatok majdnem 10%-ot javítva korábbi legjobb, 2018-as eredményén (amikor a voksok 77,53%-át írták a nevéhez) brutális, 87,34%-os támogatottsággal kezdheti meg újabb elnöki ciklusát. A második helyért a közvélemény-kutatások alapján versenynek kellett volna folynia, ugyanakkor végül itt is a „megszokott" eredményt kaptuk: az 1991 óta örök második Kommunista Párt jelöltje, Nyikolaj Haritonov 4,31%-kal állhat a dobogó második helyére. Bár a választások előtti hétig mind a nyugati, mind az orosz elemzők második helyre pozícionálták, az orosz mértékkel nézve liberális, mielőbbi ukrajnai békekötést sürgető Vlagyiszlav Davankov végül a várt 5-10% közötti eredményt meg sem közelítette, 99,75%-os feldolgozottság mellett mindössze 3,89%-on állt, ami azt jelenti, hogy a választásokból kizárt Borisz Nagyezsgyin támogatói nem szavaztak át az Új Emberek pártra. A valódi kirakatellenzéknek számító szélsőjobboldali LDPR jelöltje, Leonyid Szluckij hasonló feldolgozottság mellett 3,25%-ot kapott, ezzel pedig elérte a bevallott fő célját: tényleg nem verte meg Putyint. Az orosz államfőjelöltek támogatottsága az indulás bejelentésétől március közepéig. Forrás: PLATEL via Wikimedia Commons Fontos megjegyezni, hogy Davankov és Szluckij 100%-os feldolgozottság mellett valószínűleg a fent közöltnél néhány tizedszázalékkal jobb eredményeket értek el, ugyanis 99,75% és 100% között mind Putyin, mind pedig Haritonov vesztett szavazatokat, a hivatalos forrásnak számító Központi Választási Bizottság weboldala reggel óta nem érhető el, az orosz portálok pedig egymásnak ellentmondó számadatokat közölnek. Putyin hatalmas előnye egyébként nem kizárólag annak köszönhető, hogy az orosz választások még jó szándékkal sem nevezhetőek igazságosnak, vagy szabadnak. A nyugati politikatudományban is teljesen elterjedt nézet az, hogy az erőskezű vezetők támogatottsága válsághelyzetekben kivétel nélkül megugrik, illetve azt is mindenképp ki kell emelni, hogy Putyin támogatottsága a demokráciát csak hírből ismerő (és egyébként semmilyen komoly tradícióval nem rendelkező) orosz politikai rendszertől függetlenül még a nyugati elemzők szerint is magas. Putyin tehát újabb hat évre biztosította saját pozícióját. A következő, 2030-as választás időpontjában 77 éves lesz, az orosz jogszabályok módosítgatásának hála azonban még egy hat éves ciklusra is elindulhat, így van esély arra, hogy egészen 2036-ig, összesen 37 évig vezesse a világ legnagyobb területű országát.